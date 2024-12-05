Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH WORLD SPICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH WORLD SPICE
- Hồ Chí Minh: Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nắm rõ thông tin về lô hàng đang sản xuất, đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng và đúng quy cách.
Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra và định kỳ kiểm tra hàng hóa lưu trữ trong kho
Kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm không phù hợp để kịp thời chấn chỉnh, tránh xảy ra sai hỏng hàng loạt, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
Xử lý hàng hóa bị lỗI
Thực hiện việc ghi chép biểu mẫu giám sát đầy đủ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, GMP-HACCP, BRC, ...
Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý các khiếu nại của khách hàng, thị trường về chất lượng và an toàn sản phẩm một cách kịp thời và có hành động khắc phục ngừa
Đảm bảo tính chính xác của các phương tiện đo lường , thử nghiệm, sử dụng các phương tiện có hiệu quả
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành công nghệ thực phẩm, được đào tạo HACCP
Kỹ năng: Có kỹ năng giám sát liên quan đến chất lượng
Kinh nghiệm: Ưu tiên người có kinh nghiệm
Sức khỏe: có sức khoẻ đủ điều kiện làm việc và tiếp xúc với thực phẩm
Tại CÔNG TY TNHH WORLD SPICE Thì Được Hưởng Những Gì
MỨC LƯƠNG
Được đào tạo các kiến thức và kỹ năng
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Lương cạnh tranh và các phúc lợi khác
Được đóng đầy đủ BH, BHXH, BHYT...
Du lịch, nghỉ dưỡng, team building với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WORLD SPICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI