Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH WORLD SPICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nắm rõ thông tin về lô hàng đang sản xuất, đảm bảo hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng và đúng quy cách.

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, thành phẩm đầu ra và định kỳ kiểm tra hàng hóa lưu trữ trong kho

Kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm không phù hợp để kịp thời chấn chỉnh, tránh xảy ra sai hỏng hàng loạt, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Xử lý hàng hóa bị lỗI

Thực hiện việc ghi chép biểu mẫu giám sát đầy đủ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, GMP-HACCP, BRC, ...

Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý các khiếu nại của khách hàng, thị trường về chất lượng và an toàn sản phẩm một cách kịp thời và có hành động khắc phục ngừa

Đảm bảo tính chính xác của các phương tiện đo lường , thử nghiệm, sử dụng các phương tiện có hiệu quả

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành công nghệ thực phẩm, được đào tạo HACCP

Kỹ năng: Có kỹ năng giám sát liên quan đến chất lượng

Kinh nghiệm: Ưu tiên người có kinh nghiệm

Sức khỏe: có sức khoẻ đủ điều kiện làm việc và tiếp xúc với thực phẩm

Tại CÔNG TY TNHH WORLD SPICE Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: Thoả thuận (từ 7-10tr/ tháng)

Được đào tạo các kiến thức và kỹ năng

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Lương cạnh tranh và các phúc lợi khác

Được đóng đầy đủ BH, BHXH, BHYT...

Du lịch, nghỉ dưỡng, team building với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WORLD SPICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin