Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: F12, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi, Thành phố Bắc Ninh
1/ Receipt development request from customer & coordinate with related depts to send correct sample to customers on time.
2/ Follow up with customer to solve all problem & their request.
3/ Other jobs which assigned by Leader/ Manager.
1/ Graduated from university
2/ 1 year working experience in merchandising, sales or sales support. No experience will be trained.
3/ English - normal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
