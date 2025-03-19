Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Nhân viên quản lý chất lượng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: F12, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Hanoi, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Receipt development request from customer & coordinate with related depts to send correct sample to customers on time.
2/ Follow up with customer to solve all problem & their request.
3/ Other jobs which assigned by Leader/ Manager.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Graduated from university
2/ 1 year working experience in merchandising, sales or sales support. No experience will be trained.
3/ English - normal

Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SPICA ELASTIC VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô I2-01 & 02, Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-quan-ly-chat-luong-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job349252
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long
Hạn nộp: 19/09/2025
Long An Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lecien ( Việt Nam)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT AJ SOLUTIONS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia CO., Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu
Hanoia CO., Ltd
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Bando Manufacturing (Viet Nam) Co.,Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Hanoia CO., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu Hanoia CO., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm