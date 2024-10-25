Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ngõ 3, Đê Đại Hà, Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Đào tạo, hướng dẫn và quản lý nhân viên, đôn đốc nhân viên thực hiện công việc Lập kế hoạch, báo cáo và giám sát tiến độ quy trình sản xuất để đảm bảo cung ứng số lượng đúng thời hạn và đáp ứng tốt về chất lượng sản phẩm. Phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm bắt thông tin đơn hàng và yêu cầu của khách hàng Theo dõi tiến độ sản xuất hàng ngày, đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch và chất lượng Phân tích hiệu suất sản xuất, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất Quản lý kho nguyên vật liệu và thành phẩm, đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất và giao hàng đúng hạn

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ chế tạo, Quản lý sản xuất, Kinh tế Kinh nghiệm quản lý từ 02 năm trở lên Có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất và kỹ thuật máy móc Kỹ năng quản lý nhóm, lãnh đạo và giao tiếp tốt Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 14 - 20tr , phụ cấp và thưởng theo hiệu quả công việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực sản xuất và kỹ thuật Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN

