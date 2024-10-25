Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN
- Hải Phòng: Ngõ 3, Đê Đại Hà, Xóm 10, Xã Yên Mỹ, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Đào tạo, hướng dẫn và quản lý nhân viên, đôn đốc nhân viên thực hiện công việc
Lập kế hoạch, báo cáo và giám sát tiến độ quy trình sản xuất để đảm bảo cung ứng số lượng đúng thời hạn và đáp ứng tốt về chất lượng sản phẩm.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để nắm bắt thông tin đơn hàng và yêu cầu của khách hàng
Theo dõi tiến độ sản xuất hàng ngày, đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch và chất lượng
Phân tích hiệu suất sản xuất, đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất
Quản lý kho nguyên vật liệu và thành phẩm, đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất và giao hàng đúng hạn
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp, Công nghệ chế tạo, Quản lý sản xuất, Kinh tế
Kinh nghiệm quản lý từ 02 năm trở lên
Có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất và kỹ thuật máy móc
Kỹ năng quản lý nhóm, lãnh đạo và giao tiếp tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 14 - 20tr , phụ cấp và thưởng theo hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực sản xuất và kỹ thuật
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGGUAN
