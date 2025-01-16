Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN4.3 KCN MP Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chung kết quả của khối sản xuất với BGĐ nhà máy về chất lượng, tiến độ, sản lượng , nhân sự,..

Quản trị: xây dựng các quy trình, quy định, hướng dẫn thuộc khối sản xuất

Hoạch định nhân sự: Xây dựng , đánh giá KPI của khối sản xuất; tham mưu đề xuất công tác khen thưởng kỷ luật; công tác đào tạo nhân sự ; phối hợp với khối nhân sự xây dựng định biên nhân sự và tuyển mộ nhân sự.

Kế hoạch : tiếp nhận, triển khai, kiểm soát kế hoạch sản xuất đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Máy móc và con người: Kiểm soát tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, phối hợp cùng BP cơ điện để xử lý đưa máy móc thiết bị vào vận hành trong thời gian sớm nhất ; Điều động, sắp xếp, bố trí nhân sự khoa học và hợp lý.

Báo cáo công việc đột xuất, định kỳ theo quy định

Chịu trách nhiệm công tác ATVSLĐ, PCCC, 5S,.... tại khối sản xuất.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, sản xuất có liên quan

Có kinh nghiệm trưởng phòng sản xuất từ ít nhất 3 năm trở lên trong các công ty sản xuất có quy mô nhân sự từ 300-500 người.

Am hiểu về máy móc thiết bị là một lợi thế

Kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết vấn đề

Tư duy phân tích, cải tiến sáng tạo, giao tiếp hiệu quả trong công việc.

Sử dụng thành thạo microsoft office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo thỏa thuận , thưởng tháng lương 13, thưởng các dịp lễ, điều chỉnh lương định kỳ.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ CN.

Có xe đưa đón dọc tuyến Nguyễn Văn Linh.

Mua xe ô tô 700tr sau 18 tháng ký HĐLĐ

Mua BH nhân thọ sau 12 tháng Ký HĐLĐ

Nhiều quyền lợi hấp dẫn khác trao đổi khi PV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

