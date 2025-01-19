Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Chuo Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khách sạn Roygent Parks Hải Phòng - Số 3, đường 1, khu đô thị Waterfront City, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc chính :

2.Quản lý bộ phận:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật khá

+ MS Office: Thành thạo

+ Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm trở lên, ưu tiên đã làm trong môi trường khách sạn

+ Trách nhiệm cao, hòa đồng, hỗ trợ các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan

+ Trung thực, nhiệt tình

+ Có kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề

Tại Công Ty TNHH Chuo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc và một số chế độ phúc lợi:

+ Thu nhập hấp dẫn

+ Làm việc 5 ngày/tuần

+ Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

+ Xét thưởng, đánh giá tăng lương hàng năm

+ Tiệc sinh nhật, trao giải nhân viên xuất sắc Quý, năm, thưởng service charge hàng tháng

+ Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm

+ Đóng BHXH từ tháng đầu tiên, bảo hiểm tai nạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chuo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin