Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần nhựa kỹ thuật Vân Long làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần nhựa kỹ thuật Vân Long
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
Mức lương thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ Du lịch hè hằng năm Thưởng Lễ, Tết, ngày thành lập công ty Thưởng tháng thứ 13 từ 1.5
- 2.0, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý đơn hàng
- Chăm sóc khách hàng đang có sẵn
- Xử lý khiếu nại, công nợ, báo cáo cố liệu bán hàng.
- Làm báo giá sản phẩm
- Phát triển sản phẩm mới
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực, xét tăng lương 1 lần/ năm
- Đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
- Hưởng đầy đủ các chế độ nghỉ mát, thưởng quý, thưởng lễ, Tết định kỳ hàng năm.
- Hưởng đầy đủ các Chính sách đãi ngộ của Công ty.
Tại Công ty cổ phần nhựa kỹ thuật Vân Long Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nhựa kỹ thuật Vân Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
