Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NNC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tầng 2, Căn BH06 - 20, Vinhomes Imperia, Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp. - Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh. - Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học. - Phối hợp với các kế toán nội bộ khác, các bộ phận khác để thực hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên. - Thực hiện lập các báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo của doanh nghiệp. - Thống kê và phân tích các số liệu thực tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ cấp lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế cũng như các cơ quan chức năng.

Có khả năng bao quát và điều hành công việc.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt cũng như sử dụng thuần thục phần mềm kế toán Misa.

Cẩn trọng,trung thực, nhanh nhẹn,sáng tạo cũng như chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NNC Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được đào tạo nâng cao

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn minh, nhiều cơ hội.

Được nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo quy định;

Được tham gia BHYT, BHXH và BHTN theo quy định;

Được hưởng chính sách phúc lợi khác của Công ty như : thưởng lễ,tết,thưởng thành tích,tham quan du lịch,nghỉ dưỡng,hỗ trợ tài chính,hiếu,hỉ...cùng các chế độ đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin