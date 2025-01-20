Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Khách Sạn Phạm Kiên làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Khách Sạn Phạm Kiên
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Cụm 2 Hợp Hoà, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng .
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Đề xuất các giải pháp tối ưu cho các yêu cầu và nhu cầu của khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.
Sáng tạo, nhanh nhẹn và khả năng làm việc độc lập.
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Khách Sạn Phạm Kiên Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập : từ 8 - Trên 15 triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Khách Sạn Phạm Kiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
