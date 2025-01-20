Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Khách Sạn Phạm Kiên làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Cụm 2 Hợp Hoà, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng .

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Đề xuất các giải pháp tối ưu cho các yêu cầu và nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Sáng tạo, nhanh nhẹn và khả năng làm việc độc lập.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Khách Sạn Phạm Kiên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : từ 8 - Trên 15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Thiết Bị Khách Sạn Phạm Kiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.