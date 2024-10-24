Tuyển Nhân Viên Sales Thị Trường thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Sales Thị Trường thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4b Lương Khánh Thiện

- Ngô Quyền Hải Phòng, Ngô Quyền

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Mở rộng thị trường
- Chăm sóc các điểm bán
- Chào các điểm mới
- Một ngày đi đạt được từ 20-25 điểm bán

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ mở rộng thị trường
- Có điện thoại
- Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Sau 3 tháng thử việc tham gia bhxh
- Các ngày lễ tết đều có thưởng
- Làm tốt có thưởng hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 4b P. Lương Khánh Thiện, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

