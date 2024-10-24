Tuyển Nhân Viên Sales Thị Trường thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4b Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền Hải Phòng, Ngô Quyền - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Mở rộng thị trường

- Chăm sóc các điểm bán

- Chào các điểm mới

- Một ngày đi đạt được từ 20-25 điểm bán

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chăm chỉ mở rộng thị trường

- Có điện thoại

- Có phương tiện đi lại

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Sau 3 tháng thử việc tham gia bhxh

- Các ngày lễ tết đều có thưởng

- Làm tốt có thưởng hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin