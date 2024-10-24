Tuyển Nhân Viên Sales Thị Trường thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 4b Lương Khánh Thiện
- Ngô Quyền Hải Phòng, Ngô Quyền
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Mở rộng thị trường
- Chăm sóc các điểm bán
- Chào các điểm mới
- Một ngày đi đạt được từ 20-25 điểm bán
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ mở rộng thị trường
- Có điện thoại
- Có phương tiện đi lại
- Có điện thoại
- Có phương tiện đi lại
Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Sau 3 tháng thử việc tham gia bhxh
- Các ngày lễ tết đều có thưởng
- Làm tốt có thưởng hàng tháng
- Các ngày lễ tết đều có thưởng
- Làm tốt có thưởng hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI