Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 157 - 159 Xuân Hồng, Tân Bình, HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Viết bài chuẩn SEO Shopee/ Web

• Chỉnh sửa hình ảnh đăng Shopee/ Web

• Rà soát, phát hiện lỗi website và thực hiện sửa lỗi, tối ưu schema website

• Thực hiện Audit Technical cho website định kỳ

• Làm việc với Wordpress và có kiến thức về HTML, CSS và PHP

• Tối ưu tốc độ tải trang (core web vitals)

• Tối ưu UI/UX website

• Sử dụng thành thạo các công cụ (Semrush, Website Auditor, Screaming Frog)

• Xây dựng hệ thống backlink chất lượng, Link có giá trị (Offsite entity)

• Tối ưu nội dung trên website để tăng trưởng traffic và ranking từ khoá

• Đọc và phân tích chỉ số GA4, GSC góp phần lên phương án phát triển website với quản lý

• Báo cáo kết quả công việc định kỳ với quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/ nữ, 24-30 tuổi

• Kinh nghiệm: >1.5 năm

• Biết sử dụng Google Search Console, GA4, Ahrefs, Semrush, Similarweb và Keyword Tools,...

• Có sự am hiểu nhất định về các công cụ triển khai Content AI

• Có kiến thức về các chính sách cập nhật của Google

• Hiểu biết về vai trò của Backlink, các thẻ rel Nofollow và Dofollow

• Biết sử dụng Wordpress cơ bản

• Biết cách setup plugin Yoast SEO, Rankmath, All in one SEO Pack,...

Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương Tháng 13

• Đóng bảo hiểm

• Mức lương: 10-12tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ

