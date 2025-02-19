Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 157

- 159 Xuân Hồng, Tân Bình, HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Viết bài chuẩn SEO Shopee/ Web
• Chỉnh sửa hình ảnh đăng Shopee/ Web
• Rà soát, phát hiện lỗi website và thực hiện sửa lỗi, tối ưu schema website
• Thực hiện Audit Technical cho website định kỳ
• Làm việc với Wordpress và có kiến thức về HTML, CSS và PHP
• Tối ưu tốc độ tải trang (core web vitals)
• Tối ưu UI/UX website
• Sử dụng thành thạo các công cụ (Semrush, Website Auditor, Screaming Frog)
• Xây dựng hệ thống backlink chất lượng, Link có giá trị (Offsite entity)
• Tối ưu nội dung trên website để tăng trưởng traffic và ranking từ khoá
• Đọc và phân tích chỉ số GA4, GSC góp phần lên phương án phát triển website với quản lý
• Báo cáo kết quả công việc định kỳ với quản lý

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/ nữ, 24-30 tuổi
• Kinh nghiệm: >1.5 năm
• Biết sử dụng Google Search Console, GA4, Ahrefs, Semrush, Similarweb và Keyword Tools,...
• Có sự am hiểu nhất định về các công cụ triển khai Content AI
• Có kiến thức về các chính sách cập nhật của Google
• Hiểu biết về vai trò của Backlink, các thẻ rel Nofollow và Dofollow
• Biết sử dụng Wordpress cơ bản
• Biết cách setup plugin Yoast SEO, Rankmath, All in one SEO Pack,...

Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương Tháng 13
• Đóng bảo hiểm
• Mức lương: 10-12tr

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ

CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 157-159 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

