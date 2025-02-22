Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 662 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên nền tảng Google
Xây dựng chiến lược chiến lược nội dung, chiến lược từ khoá và link building giúp tăng thứ hạng website công ty trên các trang tìm kiếm chính.
Quản trị WEBSITE (phối hợp với IT Dev khi cần)
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO
Xây dựng và triển khai chiến lược link building
Phối hợp với bộ phận Content của phòng Marketing để xây dựng content chuẩn SEO cho website
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO
Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO
Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm ưu hiệu quả SEO
Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.
Báo cáo kết quả công việc cho trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc cao đăng, trung cấp chuyên ngành về SEO hoặc Digital marketing
Có từ 2 năm kinh nghiệm về Google Ads, SEO
Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, Google keyword planner, webmastertool…)
Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm
Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế
Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO/SEM
Có kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động & thân thiện.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.
Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.
Đánh giá và tăng lương định kỳ.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch...
Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 662 âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

