Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
- Hồ Chí Minh: 662 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên nền tảng Google
Xây dựng chiến lược chiến lược nội dung, chiến lược từ khoá và link building giúp tăng thứ hạng website công ty trên các trang tìm kiếm chính.
Quản trị WEBSITE (phối hợp với IT Dev khi cần)
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO
Xây dựng và triển khai chiến lược link building
Phối hợp với bộ phận Content của phòng Marketing để xây dựng content chuẩn SEO cho website
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO
Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO
Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm ưu hiệu quả SEO
Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.
Báo cáo kết quả công việc cho trưởng phòng Marketing
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm về Google Ads, SEO
Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, Google keyword planner, webmastertool…)
Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm
Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế
Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO/SEM
Có kỹ năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.
Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.
Đánh giá và tăng lương định kỳ.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch...
Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
