Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tòa nhà A Space Office Số 1B đường 30, phường An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hoạt động SEO cho website thương mại điện tử của công ty.
Phối hợp làm việc với các cộng tác viên SEO bên ngoài.
Phân tích và báo cáo hiệu quả SEO định kỳ.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch SEO, theo dõi và cải tiến.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm SEO cho các nền tảng thương mại điện tử (là một điểm cộng)
Hiểu biết về các nguyên tắc và thuật toán SEO.
Thành thạo các kỹ năng SEO On-page (tối ưu hóa nội dung, cấu trúc website, thẻ meta, v.v.).
Thành thạo các kỹ năng SEO Off-page (xây dựng backlink chất lượng, social media marketing, v.v.).
Google Analytics.
Google Search Console.
Semrush.
Screaming Frog.
Các công cụ hỗ trợ SEO khác.
Có kiến thức cơ bản về viết nội dung SEO (SEO Content Writing).
Có khả năng sử dụng các công cụ AI: Chat GPT, Deepseek, Gemini,.. (Công ty sẽ cung cấp tài khoản)
Nắm kiến thức cơ bản của các nền tảng MXH, Email,.. để phục vụ cho marketing và SEO
Chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hoạt động SEO cho website thương mại điện tử của công ty.
Phối hợp làm việc với các cộng tác viên SEO bên ngoài.
Phân tích và báo cáo hiệu quả SEO định kỳ.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch SEO, theo dõi và cải tiến.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng phân tích và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.
Cập nhật đầy đủ theo quy trình check in hàng tuần và thiết lập OKRs theo quý.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN Thì Được Hưởng Những Gì

11.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng (tùy theo năng lực).
Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI).
2 tháng, hưởng 85% lương chính thức.
Sau thời gian thử việc sẽ được xét duyệt lên nhân viên chính thức và deal lại mức lương theo mong muốn
Định kỳ 6 tháng/lần.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được công ty hỗ trợ các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÂM HẢI AN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1B, Đường 30, Phường An Khánh, Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

