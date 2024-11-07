Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty CP Senka International làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: gần Big C Thăng Long, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Gọi điện tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng theo data có sẵn.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và chính sách của công ty.

Hỗ trợ khách hàng đặt hàng và chốt đơn hàng qua điện thoại.

Theo dõi đơn hàng và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Giọng nói dễ nghe, tự tin, giao tiếp lưu loát.

Có kinh nghiệm telesale hoặc chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Kỹ năng thuyết phục và chốt đơn tốt, biết cách xử lý tình huống.

Kiên trì, có tinh thần học hỏi và làm việc đội nhóm.

Tại Công ty CP Senka International Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 10tr + Thưởng theo doanh số hấp dẫn.

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bán hàng.

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong môi trường năng động.

Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Senka International

