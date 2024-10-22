Tuyển Hành chính Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Văn phòng Shopee, Tòa nhà Sonatus, 15 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ chứng từ Hợp đồng. Kiểm tra tính đầy đủ của chứng từ và thông tin trùng khớp giữa các chứng từ trong bộ hồ sơ chứng từ Mặt bằng. Nhập liệu và sắp xếp chứng từ/thông tin nhận được, nhập thông tin từ các bản cứng lên hệ thống/file online. Xử lý, scan và lưu trữ hồ sơ theo quy trình đã đặt ra.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên trình độ Trung cấp trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, chứng từ. Có kinh nghiệm làm việc về Hồ sơ chứng từ Hợp đồng, Hồ sơ pháp lý Mặt bằng, công việc giấy tờ và hành chính. Chủ động sắp xếp và theo dõi tiến độ công việc. Quen thuộc và biết cách sử dụng các phần mềm (Excel, Word,...). Cẩn thận và chú trọng chi tiết.

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000/tháng (Thử việc: 85% lương chính thức). Hỗ trợ gửi xe 20.000đ/ngày/nhân sự. Shopee cung cấp Laptop làm việc cho nhân sự. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

