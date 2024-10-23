Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN Tân Bình Mở Rộng, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chuẩn bị hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, phân loại, đóng gói hồ sơ).
• Kiểm tra hồ sơ, đóng dấu bản gốc, bản sao, niêm phong, đóng gói hồ sơ.
• Soạn thảo Bảng chào giá cho công ty, Bảng chào giá cạnh tranh cho các đơn vị.
• Liên hệ Quản lý vùng hoặc Trình Dược viên nộp hồ sơ.
• Theo dõi kết quả thầu từ Bệnh viện, Công ty ủy quyền đấu thầu.
• Lưu trữ và quản lý các hồ sơ dự thầu, hồ sơ ủy quyền dự thầu và các hồ sơ có liên quan.
• Lập và theo dõi các Hợp đồng trúng thầu/mua bán và Thanh lý hợp đồng; phối hợp kế toán theo dõi công nợ liên quan.
• Thực hiện các báo cáo về thầu và các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên khối ngành Kinh tế hoặc Dược (ưu tiên)
• Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm thầu trong lĩnh vực Dược hoặc vật tư thiết bị y tế.
• Chịu được áp lực trong công việc.
• Có trách nhiệm, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận Phụ cấp cơm trưa tại văn phòng Phụ cấp điện thoại theo quy định Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN Du lịch hằng năm Thưởng tháng lương 13 và các chế độ phúc lợi khác Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty. Được hưởng thêm gói bảo hiểm Bảo Minh 24/7 Mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding.
Lương thoả thuận
Phụ cấp cơm trưa tại văn phòng
Phụ cấp điện thoại theo quy định
Được hưởng các chế độ theo Luật quy định: BHXH, BHYT, BHTN
Du lịch hằng năm
Thưởng tháng lương 13 và các chế độ phúc lợi khác
Các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, sinh nhật, hiếu hỉ,... theo quy định của công ty.
Được hưởng thêm gói bảo hiểm Bảo Minh 24/7
Mua các sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi
Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2 - CN3 KCN Từ Liêm - Minh Khai - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

