Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Thiết kế đồ họa:
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, tờ rơi, brochure, standee... phục vụ cho các chiến dịch marketing và truyền thông của công ty.
Tạo ra các hình ảnh sáng tạo, bắt mắt và phù hợp với thương hiệu, phục vụ cho việc truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, website, và các kênh truyền thông khác.
Thiết kế các hình ảnh liên quan đến sản phẩm, thương hiệu để sử dụng trên các kênh online và offline.
2. Dựng video (Mức độ đơn giản):
Tham gia vào việc biên tập, cắt ghép, dựng video ngắn phục vụ cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok, và các nền tảng khác.
Xử lý các yêu cầu chỉnh sửa video cơ bản như cắt ghép, chỉnh màu, thêm âm thanh, hiệu ứng đơn giản.
3. Thiết kế website & landing page:
Tham gia thiết kế giao diện website, landing page theo yêu cầu của công ty hoặc khách hàng, đảm bảo tính thẩm mỹ và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UI/UX).
Phối hợp với bộ phận lập trình để hoàn thiện và triển khai các sản phẩm website và landing page đúng tiến độ.
Chỉnh sửa, tối ưu hóa các yếu tố giao diện website để phù hợp với chiến dịch và yêu cầu cụ thể.
4. Hỗ trợ khác:
Phối hợp với các bộ phận khác (marketing, kinh doanh, content) để đảm bảo các sản phẩm thiết kế phù hợp với chiến lược truyền thông tổng thể.
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế mới để áp dụng vào công việc, tạo ra các sản phẩm sáng tạo và thu hút.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, và các công cụ thiết kế web như Figma, Adobe XD, hoặc các công cụ tương tự.
Có kiến thức cơ bản về UI/UX, kinh nghiệm trong việc thiết kế website, landing page là một lợi thế.
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, biên tập video.
Sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt, khả năng bố cục và tạo hình ảnh thu hút.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt, quản lý thời gian và hoàn thành công việc đúng hạn.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 đồng/tháng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.
Các phúc lợi khác, thưởng lễ, Tết theo quy định chung của công ty.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8h30 – 17h30), thứ 7 (8h30 – 12h).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà 188 Trường Chinh, Số 188 Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

