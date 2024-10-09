Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Quốc Lộ 13, KP.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoàn thành tư vấn thiết kế, đo đạc hiện trạng, xây dựng kế hoạch thiết kế dự án, xác nhận với khách hàng các mốc thời gian báo cáo phương án; có khả năng thiết kế từ giai đoạn phương án đến bản vẽ thi công;
Tham gia sáng tạo phương án thiết kế, giải thích thành thạo và chuyên nghiệp các phương án thiết kế cho khách hàng, ký kết độc lập về phương án thiết kế;
Tham gia thẩm định bản vẽ thi công, cung cấp bản vẽ thiết kế và ảnh phối cảnh cần thiết cho lập dự toán, ký kết độc lập phương án thi công;
Hoàn thành các công việc thẩm định ở các giai đoạn, quyết định vật liệu và mẫu, phối hợp hiện trường để đảm bảo thi công thực tế và bản vẽ thiết kế giống nhau;
Thiết kế nội thất cao cấp cho các dự án biệt thự, penthouse, khách sạn 5 sao
Thiết kế nội thất gia đình cho các căn hộ chung cư, nhà phố
Tư vấn và đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng
Lên ý tưởng, phác thảo và tạo bản vẽ 2D, 3D chi tiết cho các không gian nội thất
Lựa chọn vật liệu, màu sắc, đồ nội thất phù hợp với phong cách thiết kế
Phối hợp với đội thi công hiện trường, hướng dẫn và chĩ đạo thi công để đảm bảo thiết kế được thực hiện đúng ý tưởng, đúng tiến độ và chất lượng
Theo dõi và giám sát quá trình thi công, điều chỉnh thiết kế nếu cần thiết
Cập nhật xu hướng thiết kế nội thất mới nhất để áp dụng vào các dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketchup, AutoCAD, Coohom, PHOTOSHOP, OFFICE, ...;
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm đồ họa như Photoshop, Illustrator là một lợi thế
Có kiến thức về vật liệu nội thất, xu hướng thiết kế hiện đại
Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, óc sáng tạo và khả năng phối màu
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt để tư vấn cho khách hàng trong nước và nước ngoài
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng quản lý thời gian tốt, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu công ty

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61 Tạ Uyên, P15, Q5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thiet-ke-noi-that-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job208067
