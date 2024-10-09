Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Quốc Lộ 13, KP.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoàn thành tư vấn thiết kế, đo đạc hiện trạng, xây dựng kế hoạch thiết kế dự án, xác nhận với khách hàng các mốc thời gian báo cáo phương án; có khả năng thiết kế từ giai đoạn phương án đến bản vẽ thi công; Tham gia sáng tạo phương án thiết kế, giải thích thành thạo và chuyên nghiệp các phương án thiết kế cho khách hàng, ký kết độc lập về phương án thiết kế; Tham gia thẩm định bản vẽ thi công, cung cấp bản vẽ thiết kế và ảnh phối cảnh cần thiết cho lập dự toán, ký kết độc lập phương án thi công; Hoàn thành các công việc thẩm định ở các giai đoạn, quyết định vật liệu và mẫu, phối hợp hiện trường để đảm bảo thi công thực tế và bản vẽ thiết kế giống nhau; Thiết kế nội thất cao cấp cho các dự án biệt thự, penthouse, khách sạn 5 sao Thiết kế nội thất gia đình cho các căn hộ chung cư, nhà phố Tư vấn và đề xuất giải pháp thiết kế phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng Lên ý tưởng, phác thảo và tạo bản vẽ 2D, 3D chi tiết cho các không gian nội thất Lựa chọn vật liệu, màu sắc, đồ nội thất phù hợp với phong cách thiết kế Phối hợp với đội thi công hiện trường, hướng dẫn và chĩ đạo thi công để đảm bảo thiết kế được thực hiện đúng ý tưởng, đúng tiến độ và chất lượng Theo dõi và giám sát quá trình thi công, điều chỉnh thiết kế nếu cần thiết Cập nhật xu hướng thiết kế nội thất mới nhất để áp dụng vào các dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế nội thất, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan Thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketchup, AutoCAD, Coohom, PHOTOSHOP, OFFICE, ...; Có kỹ năng sử dụng các phần mềm đồ họa như Photoshop, Illustrator là một lợi thế Có kiến thức về vật liệu nội thất, xu hướng thiết kế hiện đại Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, óc sáng tạo và khả năng phối màu Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt để tư vấn cho khách hàng trong nước và nước ngoài Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng quản lý thời gian tốt, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu công ty

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Thưởng các ngày lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

