Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 198 Phan Văn Trị, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thiết kế Key Visual & POSM theo Campaign ;
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu;
- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (Website, Facebook, Youtube ...) như Banner, Popup, Email template....
- Thiết kế các ấn phẩm in (Flyer, brochure, banner, poster, bandroll,...), các vật phẩm sử dụng trong ngày lễ, sự kiện (backdrop, thư mời, standee, bảng biển, ...).
- Nghiên cứu xu hướng và các giải pháp thiết kế mới.
- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Trưởng phòng.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Chứng chỉ/ Trung cấp/ Cao Đẳng/ Đại Học từ loại Khá trở lên các chuyên ngành có liên quan
- Sử dụng thành thạo một trong các công cụ phục vụ thiết kế đồ hoạ (AI, Corel)
- Sáng tạo, có kiến thức tốt về mỹ thuật, bố cục, màu sắc, khả năng trình bày ý tưởng.
- Có kinh nghiệm thiết kế Digital & In ấn
- Chủ động cập nhật xu hướng, công nghệ mới áp dụng vào công việc
- Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có trách nhiệm, kiên nhẫn & lạc quan
- Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc
- Biết dựng clip đơn giản là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm làm việc với nhà in ấn (POD).

Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn và tăng lương định kỳ hàng năm ;
- Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc;
- Có ký túc xá dành cho nhân viên;
- Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;
- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa;
- Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty;
- Du lịch team building hàng năm và đi tour;
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và những điều bất ngờ khác....
- Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 198 Phan Văn Trị, Phường 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

