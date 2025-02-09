Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 126 TL19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Tiếp nhận và kiểm tra hàng hoá khi nhập kho (đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hoá, NVL,...)

• Chuẩn bị NVL theo phiếu yêu cầu xuất kho sản xuất, theo dõi và kiểm soát cẩn thận trước khi hàng hoá xuất kho (đúng mã hàng, số lượng yêu cầu)

• Kiểm kê số lượng hàng hoá hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và khi có yêu cầu kiểm kê đột xuất.

• Sắp xếp và lưu trữ hàng hoá theo đúng mã hàng, ngày nhập hàng, đảm bảo hàng hoá luôn được sắp xếp theo quy định của công ty.

• Cập nhập dữ liệu kho - Báo cáo - Thống kê sản xuất từng ngày- từng tuần và khi có yêu cầu

• Các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

• Trình độ: 12/12

• Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.,

• Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

• Được hưởng các chế độ phúc lợi khác từ Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BAO BÌ DƯỢC SÀI GÒN

