Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Thực hiện thanh toán cho khách hàng theo quy trình của nhà hàng
- Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill tạm tính, in bill thanh toán
- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Bộ phận Kế toán
- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân
- Thời gian làm việc: Theo ca (17:00 - 01:00)
- Địa chỉ làm việc: Linh động theo sự phân công của Quản lý tại các chi nhánh Warning Zone Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí Thu ngân hoặc tương đương
- Có thể làm việc theo ca làm tại nhà hàng
- Có thể di chuyển làm việc linh động giữa các chi nhánh (Có hỗ trợ theo điều kiện nhân viên)
- Có khả năng linh hoạt giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn
- Giao tiếp thành thạo, khéo léo
- Có vốn hiểu biết xã hội để có thể trò chuyện, đàm phán với khách hàng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập 7.000.000 đồng/tháng
- Phụ cấp bữa ăn: 20.000 đồng/ca + Tips
- Ngày nghỉ: 02 ngày/tháng
- Các phúc lợi hấp dẫn khác (Happy Monday, Thưởng sinh nhật, Cưới hỏi,..) theo quy định của Công ty khi trở thành nhân viên chính thức
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong ngành F&B
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
