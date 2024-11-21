Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Thực hiện thanh toán cho khách hàng theo quy trình của nhà hàng

- Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill tạm tính, in bill thanh toán

- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Bộ phận Kế toán

- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân

- Thời gian làm việc: Theo ca (17:00 - 01:00)

- Địa chỉ làm việc: Linh động theo sự phân công của Quản lý tại các chi nhánh Warning Zone Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí Thu ngân hoặc tương đương

- Có thể làm việc theo ca làm tại nhà hàng

- Có thể di chuyển làm việc linh động giữa các chi nhánh (Có hỗ trợ theo điều kiện nhân viên)

- Có khả năng linh hoạt giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn

- Giao tiếp thành thạo, khéo léo

- Có vốn hiểu biết xã hội để có thể trò chuyện, đàm phán với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập 7.000.000 đồng/tháng

- Phụ cấp bữa ăn: 20.000 đồng/ca + Tips

- Ngày nghỉ: 02 ngày/tháng

- Các phúc lợi hấp dẫn khác (Happy Monday, Thưởng sinh nhật, Cưới hỏi,..) theo quy định của Công ty khi trở thành nhân viên chính thức

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong ngành F&B

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin