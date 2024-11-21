Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Thực hiện thanh toán cho khách hàng theo quy trình của nhà hàng
- Thực hiện công tác thu ngân: check bill, in bill tạm tính, in bill thanh toán
- Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của Bộ phận Kế toán
- Đảm bảo vệ sinh khu vực quầy thu ngân
- Thời gian làm việc: Theo ca (17:00 - 01:00)
- Địa chỉ làm việc: Linh động theo sự phân công của Quản lý tại các chi nhánh Warning Zone Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí Thu ngân hoặc tương đương
- Có thể làm việc theo ca làm tại nhà hàng
- Có thể di chuyển làm việc linh động giữa các chi nhánh (Có hỗ trợ theo điều kiện nhân viên)
- Có khả năng linh hoạt giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn
- Giao tiếp thành thạo, khéo léo
- Có vốn hiểu biết xã hội để có thể trò chuyện, đàm phán với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập 7.000.000 đồng/tháng
- Phụ cấp bữa ăn: 20.000 đồng/ca + Tips
- Ngày nghỉ: 02 ngày/tháng
- Các phúc lợi hấp dẫn khác (Happy Monday, Thưởng sinh nhật, Cưới hỏi,..) theo quy định của Công ty khi trở thành nhân viên chính thức
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong ngành F&B

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

CÔNG TY CỔ PHẦN WARNINGZONE

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 33 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

