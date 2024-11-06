Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô F70.01, 30 Đường Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Chủ động tiếp đón và tư vấn khách hàng;

Nắm vững kiến thức về sản phẩm;

Thực hiện quy trình bán hàng và nhận thanh toán;

Trưng bày, kiểm soát và bảo quản hàng hóa tại cửa hàng;

Tiếp nhận, xử lý thắc mắc và khiếu nại của khách hàng;

Thực hiện chỉ tiêu doanh số (KPI) hàng tháng được giao và báo cáo doanh số bán hàng;

Các công việc khác phục vụ hoạt động kinh doanh của cửa hàng theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Nữ, tuổi từ 18 - 28;

Làm xoay ca linh hoạt, có thể làm việc vào ngày lễ, tết (có bonus);

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng và dễ nghe là một lợi thế;

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế;

Kinh nghiệm bán hàng, có kiến thức cơ bản về sản phẩm công nghệ là một lợi thế;

Thái độ tích cực, thân thiện, nhiệt tình với công việc;

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng;

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng doanh số hàng tháng;

Thu nhập theo năng lực, không giới hạn;

Hưởng phép năm và tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Pháp luật;

Làm việc tại môi trường công ty đa quốc gia chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến và khả năng trau dồi ngoại ngữ;

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng;

Mua sản phẩm GARMIN với giá cực kỳ ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ID DISTRIBUTION & INVESTMENT

