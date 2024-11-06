Tuyển Nhân viên Tư vấn ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 65 Triệu

ANNAM GOURMET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Mức lương
Đến 65 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 88 Song Hành, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức (Quận 2), Tp Hồ Chí Minh (Tầng trệt, Tòa nhà Estella Heights), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 65 Triệu

Làm việc tại cửa hàng. Trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của cửa hàng
Đưa ra các khuyến nghị/lời khuyên cho khách hàng trong việc đưa ra quyết định mua hàng và sở thích ăn uống.
Cung cấp thông tin về lợi ích sản phẩm và nêu bật các ý tưởng công thức nấu ăn lành mạnh
Tham gia khóa đào tạo bắt buộc về kiến thức cơ bản về thực phẩm lành mạnh và kiến thức về sản phẩm
Upsell để tối đa hóa doanh thu
Giám sát mức tồn kho với người quản lý cửa hàng để đảm bảo tình trạng sẵn có của sản phẩm.)
Nhận hàng, đóng gói và trưng bày hàng hóa lên kệ
Luân chuyển hàng tồn kho và đảm bảo sản phẩm còn hạn sử dụng
Duy trì việc trưng bày hấp dẫn để nâng cao trải nghiệm mua sắm
Hỗ trợ những người khác thực hiện các nhiệm vụ vận hành khác nhau liên quan đến Phòng Sức khỏe y tế và Annam Gourmet

Với Mức Lương Đến 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng.
Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.
Kỹ năng giải quyết vấn đề & chú trọng vào kết quả
Có khả năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương net. Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết
Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm
Được xét tăng lương hằng năm.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

