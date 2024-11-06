Tuyển Nhân viên Tư vấn ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 65 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại ANNAM GOURMET Pro Company
- Hồ Chí Minh: 88 Song Hành, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức (Quận 2), Tp Hồ Chí Minh (Tầng trệt, Tòa nhà Estella Heights), Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 65 Triệu
Làm việc tại cửa hàng. Trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của cửa hàng
Đưa ra các khuyến nghị/lời khuyên cho khách hàng trong việc đưa ra quyết định mua hàng và sở thích ăn uống.
Cung cấp thông tin về lợi ích sản phẩm và nêu bật các ý tưởng công thức nấu ăn lành mạnh
Tham gia khóa đào tạo bắt buộc về kiến thức cơ bản về thực phẩm lành mạnh và kiến thức về sản phẩm
Upsell để tối đa hóa doanh thu
Giám sát mức tồn kho với người quản lý cửa hàng để đảm bảo tình trạng sẵn có của sản phẩm.)
Nhận hàng, đóng gói và trưng bày hàng hóa lên kệ
Luân chuyển hàng tồn kho và đảm bảo sản phẩm còn hạn sử dụng
Duy trì việc trưng bày hấp dẫn để nâng cao trải nghiệm mua sắm
Hỗ trợ những người khác thực hiện các nhiệm vụ vận hành khác nhau liên quan đến Phòng Sức khỏe y tế và Annam Gourmet
Với Mức Lương Đến 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.
Kỹ năng giải quyết vấn đề & chú trọng vào kết quả
Có khả năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm
Được xét tăng lương hằng năm.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI