Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Nhân viên Tư vấn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7 tòa nhà ACCI 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn giải pháp cho khách hàng (Demo, Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp với khách hàng).
- Triển khai dự án trong trường hợp cần thiết.
- Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học ngành CNTT, hệ thống thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực triển khai phần mềm, đam mê tư vấn giải pháp trong lĩnh vực quản trị và phần mềm.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,...)
- Tiếng Anh đọc viết cơ bản.
- Kỹ năng nắm bắt yêu cầu khách hàng.
- Kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình tốt.
- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

Tại CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực.
- Thưởng dự án.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm.
- Được đào tạo chi tiết về sản phẩm của công ty.
- Được làm việc với đội ngũ kỹ thuật và được hỗ trợ trong chuyên môn.
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Review lương 2 lần/năm.
- Tham gia các hoạt động và phúc lợi của công ty: nghỉ mát, team building, dã ngoại, du xuân đầu năm, bóng đá nội bộ...
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 - 17:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 tòa nhà ACCI 210 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội

