Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 tòa nhà ACCI 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn giải pháp cho khách hàng (Demo, Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp với khách hàng).

- Triển khai dự án trong trường hợp cần thiết.

- Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học ngành CNTT, hệ thống thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan;

- Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực triển khai phần mềm, đam mê tư vấn giải pháp trong lĩnh vực quản trị và phần mềm.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,...)

- Tiếng Anh đọc viết cơ bản.

- Kỹ năng nắm bắt yêu cầu khách hàng.

- Kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình tốt.

- Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

Tại CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng dự án.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm.

- Được đào tạo chi tiết về sản phẩm của công ty.

- Được làm việc với đội ngũ kỹ thuật và được hỗ trợ trong chuyên môn.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà Nước. Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

- Review lương 2 lần/năm.

- Tham gia các hoạt động và phúc lợi của công ty: nghỉ mát, team building, dã ngoại, du xuân đầu năm, bóng đá nội bộ...

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 từ 8:30 - 17:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT

