Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC UNICLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 23 Triệu

Mức lương 11 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 11 - 23 Triệu

Tiếp nhận danh sách khách hàng tiềm năng từ công ty, chủ động liên hệ, tư vấn và thuyết phục khách hàng đăng ký khóa học.

Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu doanh số cá nhân theo kế hoạch kinh doanh.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu quy trình bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 23 - 30

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm: Telesale, sale mọi lĩnh vực.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, giọng địa phương.

Chăm chỉ, yêu thích kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC UNICLASS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng= Lương cứng 8-11 triệu + hoa hồng 3-12 triệu.

Cơ hội tăng level (đông nghĩa tăng lương, hoa hồng) hàng tháng.

Chính sách lương thưởng rõ ràng. Lương cứng không phụ thuộc vào KPI.

Lương, thưởng đúng ngày, đúng chính sách

Đầy đủ công cụ làm việc: máy tính, tai nghe

BHXH ngay khi ký HĐLĐ

Nghỉ phép (phép của thời gian thử việc sẽ được cộng ngay khi ký HĐLĐ) và các chế độ theo đúng quy định

Chế độ phúc lợi (hiếu, hỉ, ốm đau, lễ tết...) của Công đoàn.

Vinh danh Telesale hàng ngày; hàng tháng; hàng năm.

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm thường xuyên bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu.

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm/Trưởng phòng chỉ sau 3 - 6 tháng.

Nhiều hoạt động sôi nổi, trẻ trung, hấp dẫn: Teambuiding, 8/3, 20/10, 19/11...

Đồng nghiệp thân tình, hỗ trợ, quan tâm.

Văn hóa win-win các bên cùng thắng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC UNICLASS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin