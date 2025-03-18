Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo KPI đã được giao.

Tư vấn thông tin tới khách hàng về các chương trình đầu tư định cư, lấy thẻ cư trú, quốc tịch các quốc gia (được đào tạo về chương trình).

Phối hợp với các phòng ban chuyên môn khác để có thể hỗ trợ xử lý hồ sơ cho khách hàng một cách nhanh chóng, tối ưu và hiệu quả nhất.

Tham gia hỗ trợ và tổ chức các hội thảo, sự kiện do Công ty theo định kỳ.

Thực hiện công việc trên hệ thống phần mềm quản lý CRM, và làm các báo cáo công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đằng chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ,....

Ứng viên có khả năng tiếng Anh, đã từng đi du học, sống hoặc làm việc tại nước ngoài là một lợi thế.

Yêu cầu ứng viên nam

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc, tư vấn khách hàng cao cấp như ngân hàng, đầu tư, bất động sản, định cư,....

Sử dụng được các công cụ Microsoft Office.

Thành thạo kỹ năng giao tiếp và đàm phán; Tạo dựng và duy trì mỗi quan hệ; Quản lý thời gian và lên kế hoạch.

Có trách nhiệm, trung thực, khéo léo, ưa thích công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi của người lao động

Lương cứng 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ + KPIs + Hoa hồng + thưởng (Upto 25 – 30 triệu đồng)

Review lương thường xuyên, định kỳ 6 tháng đến 1 năm

Tham gia BHXH, BHYT, và các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật

Làm việc trong môi trường năng động, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi,có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ từ Ban lãnh đạo.

Cơ hội cộng tác và làm việc tại nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TPD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.