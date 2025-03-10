Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
- Hồ Chí Minh: Sinh nhật cá nhân, lễ, tết, team building, nghỉ mát tổ chức định kỳ; Văn phòng sáng tạo, nhiều năng lượng; Sử dụng Coworking space miễn phí trên khắp Hà Nội, Tp.HCM (trong cùng tổng công ty)., Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Sản phẩm: mầm non 2+ và các khóa học robotics, lập trình, vẽ cho HV 4+, 6+.
Đối tượng khách hàng: Phụ huynh, học viên
Tiếp cận khách hàng qua call, chat để tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cung cấp các thông tin sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Mời khách hàng tham gia các buổi học trải nghiệm.
Phối hợp với giảng viên tổ chức các buổi học trải nghiệm cho các bé, từ đó tư vấn cho khách hàng lộ trình học phù hợp với bé.
Giữ mối liên hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng thường xuyên sau trải nghiệm nhằm chốt sale.
Thực hiện các thủ tục nhập học.
Phối hợp cùng các bộ phận để xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tư vấn và xây dựng, cải thiện chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc.
Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, ...
Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
