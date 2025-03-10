Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sinh nhật cá nhân, lễ, tết, team building, nghỉ mát tổ chức định kỳ; Văn phòng sáng tạo, nhiều năng lượng; Sử dụng Coworking space miễn phí trên khắp Hà Nội, Tp.HCM (trong cùng tổng công ty)., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Sản phẩm: mầm non 2+ và các khóa học robotics, lập trình, vẽ cho HV 4+, 6+.

Đối tượng khách hàng: Phụ huynh, học viên

Tiếp cận khách hàng qua call, chat để tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cung cấp các thông tin sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Mời khách hàng tham gia các buổi học trải nghiệm.

Phối hợp với giảng viên tổ chức các buổi học trải nghiệm cho các bé, từ đó tư vấn cho khách hàng lộ trình học phù hợp với bé.

Giữ mối liên hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng thường xuyên sau trải nghiệm nhằm chốt sale.

Thực hiện các thủ tục nhập học.

Phối hợp cùng các bộ phận để xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tư vấn và xây dựng, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trên 2-5 tháng kinh nghiệm về tư vấn/ telesale mảng giáo dục, tín dụng, tài chính, BĐS;

Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc.

Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, ...

Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 10 triệu VND

Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

