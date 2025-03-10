Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sinh nhật cá nhân, lễ, tết, team building, nghỉ mát tổ chức định kỳ; Văn phòng sáng tạo, nhiều năng lượng; Sử dụng Coworking space miễn phí trên khắp Hà Nội, Tp.HCM (trong cùng tổng công ty)., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Sản phẩm: mầm non 2+ và các khóa học robotics, lập trình, vẽ cho HV 4+, 6+.
Đối tượng khách hàng: Phụ huynh, học viên
Tiếp cận khách hàng qua call, chat để tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cung cấp các thông tin sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Mời khách hàng tham gia các buổi học trải nghiệm.
Phối hợp với giảng viên tổ chức các buổi học trải nghiệm cho các bé, từ đó tư vấn cho khách hàng lộ trình học phù hợp với bé.
Giữ mối liên hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng thường xuyên sau trải nghiệm nhằm chốt sale.
Thực hiện các thủ tục nhập học.
Phối hợp cùng các bộ phận để xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tư vấn và xây dựng, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trên 2-5 tháng kinh nghiệm về tư vấn/ telesale mảng giáo dục, tín dụng, tài chính, BĐS;
Yêu thích kinh doanh, đam mê kiếm tiến và có thái độ cầu tiến trong công việc.
Giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, dễ nghe. Không nói ngọng, nói lắp, ...
Nhanh nhẹn và linh hoạt, không ngại áp lực
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 10 triệu VND
Lương cứng: Từ 6 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

