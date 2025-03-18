Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH BIGSHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH BIGSHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BIGSHARK
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH BIGSHARK

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH BIGSHARK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 43 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Thực hiện các cuộc gọi để giới thiệu, chốt đơn sản phẩm của công ty.
Theo dõi và quản lý đơn hàng khi cần thiết
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành.
Có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH BIGSHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn.
Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIGSHARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BIGSHARK

CÔNG TY TNHH BIGSHARK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 43 Phạm VănĐồng, Cổ Nhuế 2, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

