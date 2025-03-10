Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ + phụ cấp + %hoa hồng + thưởng] Thử việc 100% lương cứng (không ảnh hưởng bởi doanh số) Được training bài bản. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3 - 5 nhân sự. Nghỉ lễ theo lịch quốc gia Thưởng KPI, Thưởng tết, đóng BHXH, BHYT theo quy định/cơ chế của công ty. Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings. Ưu đãi học phí lên tới 38% - 50%, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Liên hệ, chat tư vấn khóa học Tiếng anh giao tiếp cho học viên

Trả lời thắc mắc và chăm sóc học viên trong quá trình các bạn theo học tại Trung tâm

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua nền tảng online

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM

Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (Ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales)

Giao tiếp tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

