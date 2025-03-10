Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
- Hà Nội: Lương cơ bản 5.000.000
- 7.000.000 VNĐ + phụ cấp + %hoa hồng + thưởng] Thử việc 100% lương cứng (không ảnh hưởng bởi doanh số) Được training bài bản. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3
- 5 nhân sự. Nghỉ lễ theo lịch quốc gia Thưởng KPI, Thưởng tết, đóng BHXH, BHYT theo quy định/cơ chế của công ty. Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings. Ưu đãi học phí lên tới 38%
- 50%, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Liên hệ, chat tư vấn khóa học Tiếng anh giao tiếp cho học viên
Trả lời thắc mắc và chăm sóc học viên trong quá trình các bạn theo học tại Trung tâm
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua nền tảng online
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng và cập nhật trên hệ thống phần mềm CRM
Thực hiện một số công việc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
