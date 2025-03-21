Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phúc Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chat page, trả lời tin nhắn tư vấn cho data có sẵn của công ty

Hướng dẫn thông tin, thủ tục nhập học cho sinh

Hoàn thành báo cáo công việc theo ngày.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tin học văn phòng, đánh máy tính tốt.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Thiện chiến, Có tham vọng phát triển nghề nghiệp.

Có tinh thần học hỏi, chịu áp lực cao, quyết tâm đạt KPI công việc.

Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các khóa học nâng cao

Các chế độ BHXH theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp

Sếp trẻ, giỏi, có Tâm, có Tầm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai

