Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phúc Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Chat page, trả lời tin nhắn tư vấn cho data có sẵn của công ty
Hướng dẫn thông tin, thủ tục nhập học cho sinh
Hoàn thành báo cáo công việc theo ngày.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng tin học văn phòng, đánh máy tính tốt.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Thiện chiến, Có tham vọng phát triển nghề nghiệp.
Có tinh thần học hỏi, chịu áp lực cao, quyết tâm đạt KPI công việc.
Có máy tính cá nhân
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo các khóa học nâng cao
Các chế độ BHXH theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Sếp trẻ, giỏi, có Tâm, có Tầm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
