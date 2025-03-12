Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sky, 19
- 21 Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tòa nhà Flemington, tầng 10, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11.
Tòa nhà Sky, 19-21 Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về sữa dinh dưỡng Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Tuyển Nữ và có giọng chuẩn Hà Nội đối với khu vực Hà Nội.
Có kinh nghiệm telesales từ 6 tháng trở lên.
Tuyển Nữ và có giọng chuẩn Hà Nội đối với khu vực Hà Nội.
Có kinh nghiệm telesales từ 6 tháng trở lên.
Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI