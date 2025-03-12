Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sky, 19

- 21 Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tòa nhà Flemington, tầng 10, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11.
Tòa nhà Sky, 19-21 Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về sữa dinh dưỡng Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Tuyển Nữ và có giọng chuẩn Hà Nội đối với khu vực Hà Nội.
Có kinh nghiệm telesales từ 6 tháng trở lên.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

