Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sky, 19 - 21 Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tòa nhà Flemington, tầng 10, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11.

Tòa nhà Sky, 19-21 Phố Huế, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về sữa dinh dưỡng Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Tuyển Nữ và có giọng chuẩn Hà Nội đối với khu vực Hà Nội.

Có kinh nghiệm telesales từ 6 tháng trở lên.

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

