Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH SƠN HỒNG KIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Phường Gia Thụy, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận, phản hồi kịp thời các câu hỏi, yêu cầu và phản hồi từ khách hàng trên Zalo, Messenger, Website Live Chat, Shopee, Lazada, Email, ...

Tư vấn chi tiết về sản phẩm/dịch vụ, hướng dẫn khách hàng quy trình mua hàng, thanh toán, xử lý khiếu nại nếu có.

Ghi nhận thông tin quan trọng (nhu cầu, vấn đề khách hàng gặp phải) và chuyển tiếp đến bộ phận chuyên trách nếu cần.

Sau khi chốt đơn, thực hiện thao tác cập nhật thông tin đơn hàng, khách hàng, sản phẩm... vào hệ thống Zalo OA.

Kiểm tra, theo dõi tình trạng đơn hàng trong hệ thống, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (kho, vận chuyển, kế toán...) để hoàn thiện quá trình giao – nhận hàng, thanh toán.

Lên kế hoạch gửi tin nhắn, broadcast thông tin sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi... trên Zalo OA hoặc các kênh chat khác.

Tham gia remarketing, upsell, cross-sell cho tệp khách hàng cũ, tối đa hóa doanh thu.

Thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường, đề xuất ý tưởng nội dung, kịch bản CSKH phù hợp.

Nắm rõ chính sách đổi trả, bảo hành, phương thức thanh toán... để giải quyết thắc mắc/khiếu nại nhanh chóng.

Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chi tiết, chuyên nghiệp, duy trì mức độ hài lòng cao.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (ưu tiên các ngành Kinh tế, Marketing, Truyền thông...) hoặc sinh viên năm cuối (nếu tuyển thực tập/học việc).

Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên sâu, được đào tạo từ đầu về quy trình CSKH và các kênh online.

Ưu tiên ứng viên có trải nghiệm sử dụng các nền tảng chat, làm việc với CRM, có kiến thức về marketing online.

Kỹ năng giao tiếp: rõ ràng, thân thiện, biết cách lắng nghe và xử lý tình huống linh hoạt.

Sử dụng thành thạo máy tính: quen với chat đa nền tảng, email, Excel/Google Sheets để báo cáo.

Có laptop cá nhân nếu chính sách công ty yêu cầu.

Sẵn sàng làm ca linh hoạt, xoay ca (nếu có yêu cầu).

Tại CÔNG TY TNHH SƠN HỒNG KIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SƠN HỒNG KIỀU

