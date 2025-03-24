Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 ,Tòa nhà 46

- Số 46, Ngõ 230 Lạc Trung, P.Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên hệ và đàm phán với các nhà hàng để mời hợp tác mở nhà hàng online trên nền tảng PasGo.
Tư vấn các gói dịch vụ truyền thông, marketing tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng.
Chốt hợp đồng và thu phí dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại các vị trí liên quan như: phát triển đối tác, thị trường, sales, tư vấn,…
Ít nhất 6 tháng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng đặt chỗ (Alibaba, Amazon, Grab, Shopee, Lazada, Tiki…) hoặc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, bảo hiểm, bất động sản.
Ưu tiên
Kỹ năng mềm tốt: giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, nghiên cứu thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: trung bình từ 10 - 20 triệu/tháng.
Cơ hội có thu nhập thụ động từ tháng thứ 6 trở đi.
Phụ cấp công việc, bảo hiểm đầy đủ, nghỉ lễ/tết theo quy định.
Làm việc linh hoạt, thời gian chủ động.
Được đào tạo chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng, còn trống nhiều vị trí leader.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HELIFINE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 ,Tòa nhà 46- Số 46, Ngõ 230 Lạc Trung, P.Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

