Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 18
- BT4
- 2 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu pháp luật về môi trường
- Có kinh nghiệm làm các hồ sơ tư vấn về môi trường (yêu cầu bắt buộc, không nhận trái ngành)
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng thuyết trình, đàm phàn và khả năng giao tiếp tốt.
- Làm việc có trách nhiệm và chủ động trong công việc
- Có kinh nghiệm làm các hồ sơ tư vấn về môi trường (yêu cầu bắt buộc, không nhận trái ngành)
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng thuyết trình, đàm phàn và khả năng giao tiếp tốt.
- Làm việc có trách nhiệm và chủ động trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng (7-12tr)+ thưởng hồ sơ (3-15tr) thu nhập hấp dẫn
- Có nhiều cơ hội thăng tiến
- Đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...)
- Có nhiều cơ hội thăng tiến
- Đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI