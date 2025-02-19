Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 18 - BT4 - 2 khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu pháp luật về môi trường

- Có kinh nghiệm làm các hồ sơ tư vấn về môi trường (yêu cầu bắt buộc, không nhận trái ngành)

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng thuyết trình, đàm phàn và khả năng giao tiếp tốt.

- Làm việc có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (7-12tr)+ thưởng hồ sơ (3-15tr) thu nhập hấp dẫn

- Có nhiều cơ hội thăng tiến

- Đầy đủ các chế độ theo quy định (BHXH, BHYT, nghỉ phép, nghỉ lễ tết...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Môi trường Đức Minh

