Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + thưởng KPI hàng tháng. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được cấp bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên và khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần. Được giảm đến 90% học phí học tiếng Anh tại ILA. Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình và khóa học đặc biệt từ công ty. Cơ hội thăng tiến, luân chuyển qua nhiều vị trí khác., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tư vấn cho khách hàng chương trình giáo dục mầm non của ILO Academy (trường mầm non quốc tế thuộc ILA) theo kế hoạch tuyển sinh

Duy trì quan hệ với khách hàng hiện hữu nhằm nâng cao tỷ lệ tái ghi danh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới nhầm nâng cao tỷ lệ ghi danh mới

Đóng vai trò người trung gian giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết, đảm bảo mức độ hài lòng của khách hang

Luôn đóng góp cho các hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị của ILO Academy

Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc sales và chăm sóc khách hàng khác được cấp trên giao

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ cố định chủ nhật.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

Kỹ năng tiếng Anh cơ bản

Kinh nghiệm 2-3 năm tư vấn bán hàng, dịch vụ. Ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Có kỹ năng vi tính văn phòng

Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề

Có thể làm việc nhóm

Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin