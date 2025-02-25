Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ ILA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA
- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + thưởng KPI hàng tháng. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được cấp bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên và khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần. Được giảm đến 90% học phí học tiếng Anh tại ILA. Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình và khóa học đặc biệt từ công ty. Cơ hội thăng tiến, luân chuyển qua nhiều vị trí khác., Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tư vấn cho khách hàng chương trình giáo dục mầm non của ILO Academy (trường mầm non quốc tế thuộc ILA) theo kế hoạch tuyển sinh
Duy trì quan hệ với khách hàng hiện hữu nhằm nâng cao tỷ lệ tái ghi danh
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới nhầm nâng cao tỷ lệ ghi danh mới
Đóng vai trò người trung gian giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết, đảm bảo mức độ hài lòng của khách hang
Luôn đóng góp cho các hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị của ILO Academy
Sẵn sàng đảm nhiệm các công việc sales và chăm sóc khách hàng khác được cấp trên giao
Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ cố định chủ nhật.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tiếng Anh cơ bản
Kinh nghiệm 2-3 năm tư vấn bán hàng, dịch vụ. Ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Có kỹ năng vi tính văn phòng
Có kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề
Có thể làm việc nhóm
Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ ILA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
