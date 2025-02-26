Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CHESS PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 18 Triệu

Mức lương 6 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. - Môi trường làm việc thân thiện, có tinh thần làm việc nhóm, mọi thành viên đều có cơ hội chia sẻ và thăng tiến cao. - Tham gia BHYT, BHXH đúng luật lao động và quy định của công ty - Được hưởng lương thưởng tháng 13 tùy theo tình hình hoạt động của công ty., Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 6 - 18 Triệu

Tư vấn và ghi danh.

Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của học viên theo quy trình tư vấn.

Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp.

Chăm sóc và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục thi xếp lớp và ghi danh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI).

Công tác quản lý, chăm sóc học viên trong khóa học.

Theo dõi tình hình học tập của học viên và thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên.

Là kênh liên lạc chính với phụ huynh về tình hình học tập, chuyên cần và kỷ luật của học viên.

Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.

Theo dõi, liên lạc mời phụ huynh/ học viên tái ghi danh theo cấp lớp chuyên trách, đảm bảo đúng tiến độ và đạt mục tiêu tái ghi danh (KPI).

Công tác phối hợp bộ phận, Academic, Event và Marketing.

Thông báo cho học viên và phụ huynh các chương trình tuyển sinh, hoạt động của trung tâm, hội thảo thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nữ, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn giáo dục, trung tâm tiếng Anh từ 1 năm trở lên.

Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt.

Có thể làm việc vào cuối tuần

Tại CÔNG TY TNHH CHESS PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 18 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHESS PLUS

