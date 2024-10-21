Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+ Kiểm soát chấm công và các công việc hành chính cho người lao động tại các bộ phận mình phụ trách
+ Quản lý vận hành sản xuất nước sạch
+ Quản lý trồng và chăm sóc cây xanh
+ Kiểm soát vận hành các địa điểm sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn sao cho mọi công việc được diễn ra ổn định, trơn tru
+ Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ ATLĐ, VSMT, PCCC, tuân thủ quy định về Pháp luật cho người lao động
+ Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của công nhân viên, khách hàng, đối tác và các thủ tục liên quan tới cơ quan quản lý nhà nước
+ Thực hiện các công việc khác theo sự điều động và phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/Nữ, độ tuổi 25 - 50
+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Tài chính Kế toán, Kỹ sư xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, Kiến trúc, Bách khoa, ...
+ Biết tiếng Anh là một lợi thế
+ Thành thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng các phần mềm Dự toán, AutoCad, Office, Photoshop
+ Yêu cầu khác: Đã quản lý con người và tài sản, mua bán hàng hoá là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
+ Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và Bộ Luật Lao động
+ Cơ hội được phát triển thăng tiến lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 354 đường Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

