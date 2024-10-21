Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+ Kiểm soát chấm công và các công việc hành chính cho người lao động tại các bộ phận mình phụ trách

+ Quản lý vận hành sản xuất nước sạch

+ Quản lý trồng và chăm sóc cây xanh

+ Kiểm soát vận hành các địa điểm sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn sao cho mọi công việc được diễn ra ổn định, trơn tru

+ Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ ATLĐ, VSMT, PCCC, tuân thủ quy định về Pháp luật cho người lao động

+ Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của công nhân viên, khách hàng, đối tác và các thủ tục liên quan tới cơ quan quản lý nhà nước

+ Thực hiện các công việc khác theo sự điều động và phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/Nữ, độ tuổi 25 - 50

+ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Tài chính Kế toán, Kỹ sư xây dựng, Giao thông, Thuỷ lợi, Kiến trúc, Bách khoa, ...

+ Biết tiếng Anh là một lợi thế

+ Thành thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng các phần mềm Dự toán, AutoCad, Office, Photoshop

+ Yêu cầu khác: Đã quản lý con người và tài sản, mua bán hàng hoá là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và Bộ Luật Lao động

+ Cơ hội được phát triển thăng tiến lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ICOP

