Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Nhân viên vận hành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 11, Street 8, Vietnam Singapore Industrial Park, Binh Hoa ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo công việc cho Supervisor trong ca làm việc Tiếp nhận thông tin, phân bổ công việc từ Sup Vận hành xe nâng Chịu trách nhiệm xuất hàng thành phẩm: trung chuyển, hàng bán cho kênh GT/ MT theo quy trình Kho Fes Xuất NPL cho sản xuất theo quy trình, theo FEFO, đúng đủ theo phiếu yêu cầu từ sản xuất Nhập hàng từ NCC, kiểm đếm ký nhận về số lượng, kiểm ngoại quang Bảo quản NPL theo đúng quy trình Sắp xếp, chuẩn đảo NPL mỗi cuối tuần để chuẩn cho tuần tiếp theo Hoàn thành công việc trong ca, bàn giao công việc ca sau Kiểm kho hàng ngày, theo kế hoạch từ cấp quản lý, bộ phận Kiểm tra, check list xe nâng hàng ngày, kiểm tra bình, sạc bình xe nâng Đảm bảo an toàn vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp hàng hóa gọn gàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập Kỹ năng xử lý tình huống trong ca làm việc Nhận diện, đánh giá rủi vận hành Check tồn hệ thống, làm được xuất NPL kho vào xưởng Biết sử dụng vi tính
Tại CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm từ tháng thử việc Du Lịch Phụ cấp Cơm trưa Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

