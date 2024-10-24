Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM)
- Bình Dương: 11, Street 8, Vietnam Singapore Industrial Park, Binh Hoa ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo cáo công việc cho Supervisor trong ca làm việc
Tiếp nhận thông tin, phân bổ công việc từ Sup
Vận hành xe nâng
Chịu trách nhiệm xuất hàng thành phẩm: trung chuyển, hàng bán cho kênh GT/ MT theo quy trình Kho Fes
Xuất NPL cho sản xuất theo quy trình, theo FEFO, đúng đủ theo phiếu yêu cầu từ sản xuất
Nhập hàng từ NCC, kiểm đếm ký nhận về số lượng, kiểm ngoại quang
Bảo quản NPL theo đúng quy trình
Sắp xếp, chuẩn đảo NPL mỗi cuối tuần để chuẩn cho tuần tiếp theo
Hoàn thành công việc trong ca, bàn giao công việc ca sau
Kiểm kho hàng ngày, theo kế hoạch từ cấp quản lý, bộ phận
Kiểm tra, check list xe nâng hàng ngày, kiểm tra bình, sạc bình xe nâng
Đảm bảo an toàn vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp hàng hóa gọn gàng
Báo cáo công việc cho Supervisor trong ca làm việc
Tiếp nhận thông tin, phân bổ công việc từ Sup
Vận hành xe nâng
Chịu trách nhiệm xuất hàng thành phẩm: trung chuyển, hàng bán cho kênh GT/ MT theo quy trình Kho Fes
Xuất NPL cho sản xuất theo quy trình, theo FEFO, đúng đủ theo phiếu yêu cầu từ sản xuất
Nhập hàng từ NCC, kiểm đếm ký nhận về số lượng, kiểm ngoại quang Bảo quản NPL theo đúng quy trình
Sắp xếp, chuẩn đảo NPL mỗi cuối tuần để chuẩn cho tuần tiếp theo
Hoàn thành công việc trong ca, bàn giao công việc ca sau
Kiểm kho hàng ngày, theo kế hoạch từ cấp quản lý, bộ phận
Kiểm tra, check list xe nâng hàng ngày, kiểm tra bình, sạc bình xe nâng
Đảm bảo an toàn vệ sinh nơi làm việc, sắp xếp hàng hóa gọn gàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Kỹ năng xử lý tình huống trong ca làm việc
Nhận diện, đánh giá rủi vận hành
Check tồn hệ thống, làm được xuất NPL kho vào xưởng
Biết sử dụng vi tính
Tại CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia bảo hiểm từ tháng thử việc
Du Lịch
Phụ cấp
Cơm trưa
Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FES (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI