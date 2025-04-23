Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH II-VI Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 36 Đường số 4, KCN VISIP 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành máy CNC và các công việc khác được giao nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất.

- Duy trì các hoạt động về an toàn, ngăn nắp và bảo vệ môi trường làm việc cho sạch sẽ.

- Báo cáo về các hoạt động sản xuất. Đề xuất các ý tưởng cải tiến về năng suất, chất lượng thông qua các phần mềm quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp hoặc Cao đẳng về các ngành Cơ khí/ Chế tạo máy /Cắt gọt kim loại hoặc các ngành kỹ thuật cơ khí có liên quan.

- Biết sử dụng lập trình máy phay trên MasterCam là điểm cộng

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất liên quan đến vận hành máy CNC

- Có thể làm việc theo 3 ca luân phiên

Tại Công Ty TNHH II-VI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH II-VI Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.