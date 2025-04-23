Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH II-VI Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty TNHH II-VI Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 36 Đường số 4, KCN VISIP 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Vận hành máy CNC và các công việc khác được giao nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất.
- Duy trì các hoạt động về an toàn, ngăn nắp và bảo vệ môi trường làm việc cho sạch sẽ.
- Báo cáo về các hoạt động sản xuất. Đề xuất các ý tưởng cải tiến về năng suất, chất lượng thông qua các phần mềm quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp hoặc Cao đẳng về các ngành Cơ khí/ Chế tạo máy /Cắt gọt kim loại hoặc các ngành kỹ thuật cơ khí có liên quan.
- Biết sử dụng lập trình máy phay trên MasterCam là điểm cộng
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất liên quan đến vận hành máy CNC
- Có thể làm việc theo 3 ca luân phiên
Tại Công Ty TNHH II-VI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH II-VI Việt Nam
