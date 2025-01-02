Tuyển Nhân viên vận hành Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát tiến độ sản xuất và kiểm tra, đối chiếu với kế hoạch sản xuất

- Kiểm tra thời gian xử lý thực tế cho từng quy trình và kiểm tra năng suất sản xuất

- Kiểm soát số lượng các mục đang trong quá trình thực hiện trong một quy trình

- Kiểm tra hạng mục an toàn trong quy trình sản xuất

- Giám sát sản phẩm lỗi trong quy trình sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kinh nghiệm, khả năng chuyên môn:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có kiến thức và kinh nghiệm từ 1-2 năm trong nhà máy hoặc bộ phận sản xuất

b. Kỹ năng:

- Thành thạo Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

- Chịu được áp lực công việc

- Giao tiếp tốt, khéo léo

- Tiếng Anh khá

c. Yêu cầu khác:

- Học việc tại nhà máy Quang Minh 1-2 tháng sau đó sẽ chuyển lên nhà máy Vĩnh Phúc

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE

