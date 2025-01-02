Tuyển Nhân viên vận hành Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên vận hành Nitori Furniture Vietnam EPE làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Nitori Furniture Vietnam EPE
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Nitori Furniture Vietnam EPE

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Nitori Furniture Vietnam EPE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát tiến độ sản xuất và kiểm tra, đối chiếu với kế hoạch sản xuất
- Kiểm tra thời gian xử lý thực tế cho từng quy trình và kiểm tra năng suất sản xuất
- Kiểm soát số lượng các mục đang trong quá trình thực hiện trong một quy trình
- Kiểm tra hạng mục an toàn trong quy trình sản xuất
- Giám sát sản phẩm lỗi trong quy trình sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kinh nghiệm, khả năng chuyên môn:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có kiến thức và kinh nghiệm từ 1-2 năm trong nhà máy hoặc bộ phận sản xuất
b. Kỹ năng:
- Thành thạo Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
- Chịu được áp lực công việc
- Giao tiếp tốt, khéo léo
- Tiếng Anh khá
c. Yêu cầu khác:
- Học việc tại nhà máy Quang Minh 1-2 tháng sau đó sẽ chuyển lên nhà máy Vĩnh Phúc

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nitori Furniture Vietnam EPE

Nitori Furniture Vietnam EPE

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 35, Khu công nghiệp Quang Minh I, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

