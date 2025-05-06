Tuyển Nhân viên vận hành De Heus LLC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

- Vận hành, điều khiển hệ thống máy ép hiệu quả.

- Thực hiện việc kiểm tra và vệ sinh máy ép viên,

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước và sau khi ép viên nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tiếp nhận công việc đang vận hành của ca trước;

- Kiểm tra và vệ sinh thiết bị vận hành; khu vực làm việc;

- Vận hành và điều chỉnh thông số máy ép để đạt đúng theo bảng tiêu chuẩn của từng loại sản phẩm đã ban hành;

- Chọn và loại bỏ các mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn (chuyển tái chế hoặc nghiền lại);

- Giám sát chặt chẽ quy trình vận hành trên hệ thống và luôn đối chiếu những thông số vận hành với tiêu chuẩn của sản phẩm;

- Báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra ngoài tầm kiểm soát đến quản lý;

- Báo cáo sản lượng và thông số máy ép viên hàng ngày;

- Tổng hợp số liệu hoàn thành từ lúc bắt đầu vào ca; công việc đang làm để bàn giao ca sau;

- Vệ sinh khu vực làm việc và thiết bị máy móc;

- Báo cáo các vấn đề gặp phải lưu ý cho ca sau tiếp nhận;

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ca và Giám đốc Nhà máy;