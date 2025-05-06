Tuyển Nhân viên vận hành De Heus LLC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

De Heus LLC
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại De Heus LLC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Khu Công nghiệp Bình Xuyên 1, Sơn Lôi, Bình Xuyên District, Vĩnh Phúc, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Vận hành, điều khiển hệ thống máy ép hiệu quả.
- Thực hiện việc kiểm tra và vệ sinh máy ép viên,
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước và sau khi ép viên nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Tiếp nhận công việc đang vận hành của ca trước;
- Kiểm tra và vệ sinh thiết bị vận hành; khu vực làm việc;
- Vận hành và điều chỉnh thông số máy ép để đạt đúng theo bảng tiêu chuẩn của từng loại sản phẩm đã ban hành;
- Chọn và loại bỏ các mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn (chuyển tái chế hoặc nghiền lại);
- Giám sát chặt chẽ quy trình vận hành trên hệ thống và luôn đối chiếu những thông số vận hành với tiêu chuẩn của sản phẩm;
- Báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra ngoài tầm kiểm soát đến quản lý;
- Báo cáo sản lượng và thông số máy ép viên hàng ngày;
- Tổng hợp số liệu hoàn thành từ lúc bắt đầu vào ca; công việc đang làm để bàn giao ca sau;
- Vệ sinh khu vực làm việc và thiết bị máy móc;
- Báo cáo các vấn đề gặp phải lưu ý cho ca sau tiếp nhận;
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ca và Giám đốc Nhà máy;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại De Heus LLC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại De Heus LLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

De Heus LLC

De Heus LLC

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức

