Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung ứng DHL (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Trà Nóc II, Phước Thới, Ô Môn, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Dùng xe nâng di chuyển, nâng, hạ hàng hóa để hỗ trợ quy trình xuất nhập hàng hóa.

- Sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định.

- Soạn hàng chính xác đúng số lượng, chất lượng

- Put away đúng vị trí

- Thực hiện các công việc khác cấp trên giao phó.

- Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình và nhóm

- Tuân thủ các quy định an toàn, chất lượng và các chính sách công ty và khách hàng

- Tuân thủ các qui trình xuất nhập hàng được ban hành

- Tuân thủ quy định của Site và quản lý trực tiếp

- Tuân thủ quy định 5S trong kho

- Làm việc đội nhóm và cá nhân tốt.

- Báo cáo các trường hợp bất thường

- Làm việc trung thực, cẩn thận

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc môi trường kho vận.

- Trung thực, cẩn thận và có sức khỏe tốt

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc cao

- Có chứng chỉ vận hành xe nâng

- Có thể đi làm theo ca

Tại Công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung ứng DHL (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Luơng cạnh tranh, xét tăng lương hàng năm.

- Thưởng tháng 13 và thưởng KPI hàng tháng

- Phụ cấp cơm

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

- Được chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn theo chính sách Công ty

- Các chế độ và phúc lợi chăm lo khác của công ty và công đoàn: Sinh nhật, Tiệc Tất Niên, quà Trung Thu, Quốc tế thiếu nhi ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung ứng DHL (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin