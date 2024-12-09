Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 38 - 40 đường GS3, phường Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Quản lý và vận hành gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...) và website

Đăng tải, chỉnh sửa và cập nhật thông tin sản phẩm (giá, mô tả, hình ảnh,...).

Xử lý đơn hàng từ lúc khách đặt hàng đến khi hoàn thành giao hàng, bao gồm theo dõi trạng thái đơn và xử lý vấn đề phát sinh.

Đảm bảo các chính sách giá, khuyến mãi, và chiến dịch được cập nhật kịp thời.

Phối hợp triển khai các chương trình khuyến mãi và chiến dịch bán hàng

Đề xuất và triển khai kế hoạch vận hành các nền tảng phụ trách hàng tuần/ tháng/ năm

Làm việc với đội marketing để lên kế hoạch các chương trình khuyến mãi trên sàn.

Theo dõi, báo cáo hiệu quả của các chương trình, đưa ra đề xuất cải thiện.

Quản lý hàng tồn kho trên sàn

Kiểm soát tồn kho, phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng.

Phối hợp xử lý các trường hợp thiếu hàng, hủy đơn.

Xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng

Trả lời các câu hỏi, khiếu nại từ khách hàng qua hệ thống của sàn.

Đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, nâng cao tỷ lệ đánh giá 5 sao.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả kinh doanh trên sàn

Lập báo cáo doanh thu, hiệu quả bán hàng định kỳ.

Phân tích số liệu để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả vận hành.

Phụ trách các công việc khác dưới sự phân công của Trưởng Phòng.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing, hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong vận hành thương mại điện tử hoặc vị trí tương tự. Ứng viên có kinh nghiệm vận hành mặc hàng công nghệ, phụ kiện công nghệ là một lợi thế.

Giới tính nào cũng được, GenZ càng tốt.

Có kỹ năng đọc, hiểu và phân tích số liệu nhạy bén và logic.

Hiểu biết về các quy định và chính sách của các sàn thương mại điện tử.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word).

Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc tốt.

Giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban.

Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10.000.000đ - 12.000.000đ + Thưởng theo hiệu quả kinh doanh

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 7 (Sáng). Hình thức 3 buổi offline/ tuần và linh hoạt theo phân công Quản lý.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến.

Được đào tạo thêm về kỹ năng vận hành và thương mại điện tử.

