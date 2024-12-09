Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 38

- 40 đường GS3, phường Đông Hòa, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và vận hành gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki,...) và website
Đăng tải, chỉnh sửa và cập nhật thông tin sản phẩm (giá, mô tả, hình ảnh,...).
Xử lý đơn hàng từ lúc khách đặt hàng đến khi hoàn thành giao hàng, bao gồm theo dõi trạng thái đơn và xử lý vấn đề phát sinh.
Đảm bảo các chính sách giá, khuyến mãi, và chiến dịch được cập nhật kịp thời.
Phối hợp triển khai các chương trình khuyến mãi và chiến dịch bán hàng
Đề xuất và triển khai kế hoạch vận hành các nền tảng phụ trách hàng tuần/ tháng/ năm
Làm việc với đội marketing để lên kế hoạch các chương trình khuyến mãi trên sàn.
Theo dõi, báo cáo hiệu quả của các chương trình, đưa ra đề xuất cải thiện.
Quản lý hàng tồn kho trên sàn
Kiểm soát tồn kho, phối hợp với bộ phận kho vận để đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng.
Phối hợp xử lý các trường hợp thiếu hàng, hủy đơn.
Xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng
Trả lời các câu hỏi, khiếu nại từ khách hàng qua hệ thống của sàn.
Đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, nâng cao tỷ lệ đánh giá 5 sao.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả kinh doanh trên sàn
Lập báo cáo doanh thu, hiệu quả bán hàng định kỳ.
Phân tích số liệu để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả vận hành.
Phụ trách các công việc khác dưới sự phân công của Trưởng Phòng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Marketing, hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong vận hành thương mại điện tử hoặc vị trí tương tự. Ứng viên có kinh nghiệm vận hành mặc hàng công nghệ, phụ kiện công nghệ là một lợi thế.
Giới tính nào cũng được, GenZ càng tốt.
Có kỹ năng đọc, hiểu và phân tích số liệu nhạy bén và logic.
Hiểu biết về các quy định và chính sách của các sàn thương mại điện tử.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word).
Kỹ năng quản lý thời gian và xử lý công việc tốt.
Giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban.
Chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10.000.000đ - 12.000.000đ + Thưởng theo hiệu quả kinh doanh
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định pháp luật.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - Thứ 7 (Sáng). Hình thức 3 buổi offline/ tuần và linh hoạt theo phân công Quản lý.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến.
Được đào tạo thêm về kỹ năng vận hành và thương mại điện tử.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 54/3 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

