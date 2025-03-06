Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
- Bình Dương: Số 78/2A, Khu phố Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Sản xuất-vận hành máy:
Cung cấp nguyên vật liệu cho máy
Theo dõi và khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất, điều chỉnh máy theo thông số kỹ thuật cho từng SKU
Kiểm tra chất lượng đầu ra liên tục (thùng và date thùng) và ghi đầy đủ thông tin trên phiếu thành phẩm
Thực hiện sản xuất đúng tiên độ của lệnh sản xuất, ghi nhận nhật ký dừng máy (thời gian dừng, nguyên nhân, biện pháp/khắc phục)
Đảm bảo thời gian dừng máy trong kế hoạch/ngoài kế hoạch/chuyển đổi trạng thái theo quy định
Đảm bảo tỷ lệ lỗi của line khi sản xuất không vượt quá định mức
2. Quản lý tồn kho nguyên vật liệu (đầu vào-đầu ra)
3. Bảo trì máy (bơm mỡ, hàn, cắt…)
4. Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất
5. Thực hiện 5S trong sản xuất: nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ được sắp xếp gọn gàng
6. Thực hiện các báo cáo về sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, báo cáo công việc và các báo cáo khác
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức về Điện
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, không kinh nghiệm được đào tạo
Cần cù, chịu khó, ham học hỏi
Trung thực, trách nhiệm
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Sẵn sàng tăng ca (nếu có)
Thời gian làm việc: Ca 1: 7h00 - 16h00; Ca2: 8h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7, CN nghỉ
Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty
Tham gia BHXH bắt buộc sau khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Nghỉ phép năm: 12 ngày/12 tháng
Phụ cấp thâm niên
Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ
Cơ hội thăng tiến rộng mở
Tham gia các hoạt động team building, year end party,.. các sự kiện khác do Công ty tổ chức
Phòng Gym, Yoga, Dance rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
