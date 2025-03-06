Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 78/2A, Khu phố Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

1. Sản xuất-vận hành máy:

Cung cấp nguyên vật liệu cho máy

Theo dõi và khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất, điều chỉnh máy theo thông số kỹ thuật cho từng SKU

Kiểm tra chất lượng đầu ra liên tục (thùng và date thùng) và ghi đầy đủ thông tin trên phiếu thành phẩm

Thực hiện sản xuất đúng tiên độ của lệnh sản xuất, ghi nhận nhật ký dừng máy (thời gian dừng, nguyên nhân, biện pháp/khắc phục)

Đảm bảo thời gian dừng máy trong kế hoạch/ngoài kế hoạch/chuyển đổi trạng thái theo quy định

Đảm bảo tỷ lệ lỗi của line khi sản xuất không vượt quá định mức

2. Quản lý tồn kho nguyên vật liệu (đầu vào-đầu ra)

3. Bảo trì máy (bơm mỡ, hàn, cắt…)

4. Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất

5. Thực hiện 5S trong sản xuất: nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ được sắp xếp gọn gàng

6. Thực hiện các báo cáo về sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, báo cáo công việc và các báo cáo khác

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

ốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp, Cơ khí.. hoặc các khối ngành liên quan về Điện

Nắm vững kiến thức về Điện

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, không kinh nghiệm được đào tạo

Cần cù, chịu khó, ham học hỏi

Trung thực, trách nhiệm

Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Sẵn sàng tăng ca (nếu có)

Thời gian làm việc: Ca 1: 7h00 - 16h00; Ca2: 8h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7, CN nghỉ

Quyền Lợi

Hỗ trợ cơm trưa dùng tại công ty.

Thưởng tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty

Tham gia BHXH bắt buộc sau khi ký HĐLĐ chính thức

Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...

Nghỉ phép năm: 12 ngày/12 tháng

Phụ cấp thâm niên

Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ

Cơ hội thăng tiến rộng mở

Tham gia các hoạt động team building, year end party,.. các sự kiện khác do Công ty tổ chức

Phòng Gym, Yoga, Dance rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

