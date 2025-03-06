Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Nhân viên vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 78/2A, Khu phố Bình Đáng, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Sản xuất-vận hành máy:
Cung cấp nguyên vật liệu cho máy
Theo dõi và khắc phục sự cố trong quá trình sản xuất, điều chỉnh máy theo thông số kỹ thuật cho từng SKU
Kiểm tra chất lượng đầu ra liên tục (thùng và date thùng) và ghi đầy đủ thông tin trên phiếu thành phẩm
Thực hiện sản xuất đúng tiên độ của lệnh sản xuất, ghi nhận nhật ký dừng máy (thời gian dừng, nguyên nhân, biện pháp/khắc phục)
Đảm bảo thời gian dừng máy trong kế hoạch/ngoài kế hoạch/chuyển đổi trạng thái theo quy định
Đảm bảo tỷ lệ lỗi của line khi sản xuất không vượt quá định mức
2. Quản lý tồn kho nguyên vật liệu (đầu vào-đầu ra)
3. Bảo trì máy (bơm mỡ, hàn, cắt…)
4. Đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất
5. Thực hiện 5S trong sản xuất: nguyên vật liệu, thành phẩm, công cụ dụng cụ được sắp xếp gọn gàng
6. Thực hiện các báo cáo về sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, báo cáo công việc và các báo cáo khác
7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp, Cơ khí.. hoặc các khối ngành liên quan về Điện
Nắm vững kiến thức về Điện
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, không kinh nghiệm được đào tạo
Cần cù, chịu khó, ham học hỏi
Trung thực, trách nhiệm
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Sẵn sàng tăng ca (nếu có)
Thời gian làm việc: Ca 1: 7h00 - 16h00; Ca2: 8h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 7, CN nghỉ

Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm trưa dùng tại công ty.
Thưởng tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty
Tham gia BHXH bắt buộc sau khi ký HĐLĐ chính thức
Thưởng Lễ/Tết, sinh nhật, hiếu hỷ,...
Nghỉ phép năm: 12 ngày/12 tháng
Phụ cấp thâm niên
Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ
Cơ hội thăng tiến rộng mở
Tham gia các hoạt động team building, year end party,.. các sự kiện khác do Công ty tổ chức
Phòng Gym, Yoga, Dance rèn luyện sức khỏe mỗi ngày sau giờ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Công ty TNHH Liên doanh Ocany Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 78/2A, Khu Phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-hanh-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job328616
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên vận hành VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KPOP FEVER COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TP Solar
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần TP Solar
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên vận hành Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GIẤY KRAFT VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GIẤY KRAFT VINA
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành De Heus LLC làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu De Heus LLC
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm