Tuyển Nhân viên vận hành Archer Daniels Midland (ADM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Archer Daniels Midland (ADM)
- Bình Dương: Khu phố 1B, phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương, Viet Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Vận hành ổn định hệ thống của Nhà Máy
- Khai thác tối đa công suất các thiết bị máy móc .
- Sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của công ty
2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
- Kiểm tra tổng quát hệ thống, kiểm tra thông số lưới tương ứng với từng sản phẩm
- Vận hành hệ thống chất lỏng theo quy trình sản xuất.
- Thực hiện vệ sinh đổi dòng sản phẩm theo hướng dẫn công việc.
- Tiếp nhận thông tin bàn giao của ca trước : số mẻ định lượng, loại sản phẩm đang trên dây chuyền sản xuất theo tình hình hoạt động của phần mềm Scada và Nutriciel
- Tiếp nhận kế hoạch sản xuất của trưởng ca sắp xếp
- Thông báo và khắc phục cho bảo trì và trưởng ca các lỗi của thiết bị, sự cố
- Tham gia vào việc thay khuôn, rulo máy ép viên, thay dao máy nghiền, máy ép đùn, thay sàng….
- Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng (nếu có)
- Xử lý các sự cố đơn giản trên dây chuyền, lỗi hệ thống SCADA….vv nhanh chóng.
- Thực hiện vệ sinh dây chuyền khi đổi dòng sản phẩm theo đúng quy trình.
- Cập nhật đầy đủ các thông số vận hành theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Archer Daniels Midland (ADM) Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Archer Daniels Midland (ADM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI