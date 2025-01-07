Tuyển Nhân viên vận hành Archer Daniels Midland (ADM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Archer Daniels Midland (ADM)
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Archer Daniels Midland (ADM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu phố 1B, phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
- Vận hành ổn định hệ thống của Nhà Máy
- Khai thác tối đa công suất các thiết bị máy móc .
- Sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của công ty
2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
- Kiểm tra tổng quát hệ thống, kiểm tra thông số lưới tương ứng với từng sản phẩm
- Vận hành hệ thống chất lỏng theo quy trình sản xuất.
- Thực hiện vệ sinh đổi dòng sản phẩm theo hướng dẫn công việc.
- Tiếp nhận thông tin bàn giao của ca trước : số mẻ định lượng, loại sản phẩm đang trên dây chuyền sản xuất theo tình hình hoạt động của phần mềm Scada và Nutriciel
- Tiếp nhận kế hoạch sản xuất của trưởng ca sắp xếp
- Thông báo và khắc phục cho bảo trì và trưởng ca các lỗi của thiết bị, sự cố
- Tham gia vào việc thay khuôn, rulo máy ép viên, thay dao máy nghiền, máy ép đùn, thay sàng….
- Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng (nếu có)
- Xử lý các sự cố đơn giản trên dây chuyền, lỗi hệ thống SCADA….vv nhanh chóng.
- Thực hiện vệ sinh dây chuyền khi đổi dòng sản phẩm theo đúng quy trình.
- Cập nhật đầy đủ các thông số vận hành theo yêu cầu.

Chăm sóc sức khoẻ
Bảo hiểm sức khỏe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Archer Daniels Midland (ADM)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1.000-4.999 nhân viên

