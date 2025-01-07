Tuyển Nhân viên vận hành Archer Daniels Midland (ADM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

- Vận hành ổn định hệ thống của Nhà Máy

- Khai thác tối đa công suất các thiết bị máy móc .

- Sản xuất ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của công ty

2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

- Kiểm tra tổng quát hệ thống, kiểm tra thông số lưới tương ứng với từng sản phẩm

- Vận hành hệ thống chất lỏng theo quy trình sản xuất.

- Thực hiện vệ sinh đổi dòng sản phẩm theo hướng dẫn công việc.

- Tiếp nhận thông tin bàn giao của ca trước : số mẻ định lượng, loại sản phẩm đang trên dây chuyền sản xuất theo tình hình hoạt động của phần mềm Scada và Nutriciel

- Tiếp nhận kế hoạch sản xuất của trưởng ca sắp xếp

- Thông báo và khắc phục cho bảo trì và trưởng ca các lỗi của thiết bị, sự cố

- Tham gia vào việc thay khuôn, rulo máy ép viên, thay dao máy nghiền, máy ép đùn, thay sàng….

- Đề xuất sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng (nếu có)

- Xử lý các sự cố đơn giản trên dây chuyền, lỗi hệ thống SCADA….vv nhanh chóng.

- Thực hiện vệ sinh dây chuyền khi đổi dòng sản phẩm theo đúng quy trình.

- Cập nhật đầy đủ các thông số vận hành theo yêu cầu.