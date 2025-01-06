Tuyển Nhân viên vận hành Tetra Pak Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

TETRA PAK là tập đoàn toàn cầu hàng đầu của Thụy Điển trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm lỏng. Hiện Công ty chúng tôi đang xây dựng nhà máy Bao bì giấy có qui mô 110 triệu đô la tại khu Công nghiệp VSIP 2A, Bình Dương và đang có nhu cầu tuyển dụng nhân tài cho vị trí Kỹ Thuật Viên vận hành sản xuất.

Mô tả công việc:

• Vận hành máy trên dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất.

• Bảo dưỡng và bảo trì các máy móc, phụ tùng tại khu vực làm việc.

• Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm trên chuyền sản xuất.

• Thực hiện tốt 5S trong quá trình làm việc

• Cung cấp nhật ký sản xuất hàng ngày chính xác, báo cáo tiến độ và tham gia vào việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết khác về sản xuất

• Một số công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Phúc lợi:

• Mức lương cạnh tranh

• Cơ hội phát triển sự nghiệp (nhà máy mới)

• Làm việc trong một môi trường quốc tế năng động và với các chuyên gia nước ngoài