Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 39, Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân loại pin, thuỷ tin, kim loại, rác vô cơ có kích thước nhỏ

Hỗ trợ sửa chữa máy móc khi gặp sự cố

Vệ sinh xung quanh hố tiếp nhận và khu vực dây chuyền phân loại

Hướng dẫn xe thu gom vào hố tiếp nhận, phân loại rác cồng kềnh tại vị trí hố tiếp nhận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khoẻ tốt, chịu cường độ lao động cao

Tuân thủ an toàn lao động

Siêng năng, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm - Theo hiệu quả công việc

Được đào tạo thêm chuyên môn.

Chế độ thưởng tất cả các ngày lễ trong năm ...

Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin