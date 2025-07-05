Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 39, Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân loại pin, thuỷ tin, kim loại, rác vô cơ có kích thước nhỏ
Hỗ trợ sửa chữa máy móc khi gặp sự cố
Vệ sinh xung quanh hố tiếp nhận và khu vực dây chuyền phân loại
Hướng dẫn xe thu gom vào hố tiếp nhận, phân loại rác cồng kềnh tại vị trí hố tiếp nhận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khoẻ tốt, chịu cường độ lao động cao
Tuân thủ an toàn lao động
Siêng năng, chăm chỉ, trung thực
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm - Theo hiệu quả công việc
Được đào tạo thêm chuyên môn.
Chế độ thưởng tất cả các ngày lễ trong năm ...
Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
