Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn II, Duy Minh, Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài liệu bộ phận theo quy trình Iso

Hàng tháng làm dự toán mua bán liên quan đến bộ phận.

Lập bảng tiêu chuẩn thao tác và check sheet thiết bị.

Quản lý và ban hành tiêu chuẩn thao tác, bản check sheet thiết bị đến các bộ phận liên quan.

Điều tra lỗi và cải tiến chất lượng.

Và các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: dưới 30 tuổi

Biết tiếng nhật là lợi thế

Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

-Thử việc: 2 tháng hưởng 100% lương

-Tham gia BHXH từ thời gian thử việc, bảo hiểm tai nạn 24h, khám sức khỏe đầu vào, khám sức khỏe định kỳ

- Thưởng tháng lương 13 (lương + phụ cấp), thưởng lễ tết, sinh nhật, thâm niên, hiếu, hỉ....

-Tham gia các hoạt động hàng năm: du lịch, ngày hội gia đình, tiệc cuối

- Tăng lương 1 năm 1 lần.

- Lương: Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin