Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: KCN Đồng Văn II, Duy Minh, Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý tài liệu bộ phận theo quy trình Iso
Hàng tháng làm dự toán mua bán liên quan đến bộ phận.
Lập bảng tiêu chuẩn thao tác và check sheet thiết bị.
Quản lý và ban hành tiêu chuẩn thao tác, bản check sheet thiết bị đến các bộ phận liên quan.
Điều tra lỗi và cải tiến chất lượng.
Và các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ: dưới 30 tuổi
Biết tiếng nhật là lợi thế
Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
-Thử việc: 2 tháng hưởng 100% lương
-Tham gia BHXH từ thời gian thử việc, bảo hiểm tai nạn 24h, khám sức khỏe đầu vào, khám sức khỏe định kỳ
- Thưởng tháng lương 13 (lương + phụ cấp), thưởng lễ tết, sinh nhật, thâm niên, hiếu, hỉ....
-Tham gia các hoạt động hàng năm: du lịch, ngày hội gia đình, tiệc cuối
- Tăng lương 1 năm 1 lần.
- Lương: Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
