Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô B_5B3_CN, đường DE5, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương., Bến Cát

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1-CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
- Lập sổ theo dõi cấp phát thuốc hàng ngày và dự trù thuốc hàng tháng.
- Lập sổ theo dõi tình hình sức khỏe và bệnh tật NLĐ trong công ty.
- Lập sổ theo dõi cấp cứu tai nạn lao động trong công ty.
- Thực hiện sơ cứu ban đầu các cấp cứu và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp tai nạn vượt khả năng (nếu có).
- Tuyên truyền đến CBCNV về tình hình và biện pháp phòng tránh các dịch bệnh.
- Lập và theo dõi, kiểm tra duy trì các túi sơ cấp cứu tại nơi làm việc hàng ngày.
- Niêm yết danh sách đội Sơ cấp cứu tại các vị trí.
- Tham gia, phối hợp với đơn vị KSK tổ chức công tác khám sức khỏe định kỳ cho CNV (1 năm/lần).
2-KIỂM SOÁT THUÂN THỦ ATVSTP
- Theo dõi và kiểm soát việc tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên trong công ty.
- Kiểm tra tình hình vệ sinh cá nhân tại khu vực sản xuất (2 lần/ngày).
- Lập và lưu báo cáo việc kiểm soát móng tay, vết thương hở của công nhân viên hàng ngày.
- Theo dõi nhắc nhở bộ phận lau vụ hàng ngày thực hiện nhiệm vụ vệ sinh sạch sẽ và an toàn.
- Phân phối, lưu hồ sơ có liên quan đến bộ phận lau vụ 1 tháng/1 lần.
- Lập và lưu trữ sổ sách, hồ sơ theo dõi tình hình sức khỏe của công nhân viên hàng ngày.
3-THỰC HIỆN LƯU MẪU THỨC ĂN HÀNG NGÀY
- Lập sổ và thực hiện kiểm thực 3 bước tại bếp ăn trước thời gian chế biến hoặc trước thời gian ăn cơm 15 – 30 phút hàng ngày.
- Lấy mẫu thức ăn lưu hàng ngày của từng ca làm việc theo quy định.
4-CÔNG TÁC HÀNH CHÁNH:
- Cấp phát VPP – BHLĐ theo quy định 2 lần/tuần, theo dõi tình hình xuất nhập VPP-BHLĐ, đề xuất dự trù VPP-BHLĐ hàng tháng.
- Nhập dữ liệu xuất nhập VPP-BHLĐ lên hệ thống NAV khi có chuyển động về số lượng.
- Nhận hàng và nhập kho các VPP – BHLĐ khi NCC giao.
- Cấp phát đồng phục, BHLĐ, tủ đựng BHLĐ khi công nhân viên nhận việc
- Thu gom đồng phục, BHLĐ khi công nhân viên nghỉ việc thông tin HR.
- Pha cà phê vào ca mỗi buổi sáng, ca đêm theo quy định của công ty.
- Sẵn sàn hỗ trợ y tế khi công ty, công đoàn tổ chức các môn thể dục thể thao cho toàn thể công nhân viên.
- Sắp xếp bàn ghế họp định kỳ hàng tháng, và khi có tổ chức tiệc tại công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên ngành: Y sỹ, Điều dưỡng
- Chứng chỉ: Y tế lao động, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm làm Y tế cơ quan tại các Doanh nghiệp Sản xuất
- Kiến thức: Kiến thức chuyên môn, an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm
- Kỹ năng: Làm việc theo nhóm, chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc
-Có thể đi làm theo ca, hoặc tăng ca được
Lưu ý: Ứng viên sẽ làm việc tại Nhà máy East Pacific Foods - Lô B_5B3_CN, đường DE5, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Nhà máy East Pacific Foods - Lô B_5B3_CN, đường DE5, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Tại CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Được Công ty hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại Công ty miễn phí
Được có cơ hội đào tạo, phát triển công việc.
Được đánh giá KPIs theo chính sách của Công ty. Được tham gia BHXH, BHYT & BHTN theo quy định.
Được mua bảo hiểm tai nạn 24/24.
Được sử dụng các dịch vụ tiện ích của Công ty như dịch vụ salon, tập gym, hồ bơi,...
Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAST PACIFIC FOODS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_5B3_CN, đường DE5, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

