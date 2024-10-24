Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14, đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng từ kho nguồn gửi về. Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, bán hàng của công ty để sắp xếp vận chuyển hàng đến khách hàng. Giám sát, thực hiện các công việc điều phối từ kho đến khách hàng qua nhân viên giao hàng. Yêu cầu nhân viên giao hàng đóng gói, chuẩn bị hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn, số lượng trước khi gửi đi. Sắp xếp lịch giao hàng hợp lý dựa trên thời gian ghi nhận đơn đặt hàng. Sắp xếp khu vực giao hàng, cho nhân viên giao hàng ở cùng một nơi để tăng hiệu suất. Cập nhập thông tin về hàng hóa trong kho, hàng hóa trung chuyển cũng như số lượng, hàng hóa đã xuất. Xử lý, kiểm tra chất lượng các trường hợp hoàn trả hàng. Hỗ trợ lập kế hoạch để bộ phận kinh doanh và giao hàng phối hợp với nhau tốt hơn. Hỗ trợ quản lý, phân phối nhân viên giao hàng dọn vệ sinh khu vực làm việc. Phân tích số hiệu đơn hàng, lập báo cáo. Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Tiếp nhận đơn hàng từ kho nguồn gửi về.
Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, bán hàng của công ty để sắp xếp vận chuyển hàng đến khách hàng.
Giám sát, thực hiện các công việc điều phối từ kho đến khách hàng qua nhân viên giao hàng.
Yêu cầu nhân viên giao hàng đóng gói, chuẩn bị hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn, số lượng trước khi gửi đi.
Sắp xếp lịch giao hàng hợp lý dựa trên thời gian ghi nhận đơn đặt hàng.
Sắp xếp khu vực giao hàng, cho nhân viên giao hàng ở cùng một nơi để tăng hiệu suất.
Cập nhập thông tin về hàng hóa trong kho, hàng hóa trung chuyển cũng như số lượng, hàng hóa đã xuất.
Xử lý, kiểm tra chất lượng các trường hợp hoàn trả hàng.
Hỗ trợ lập kế hoạch để bộ phận kinh doanh và giao hàng phối hợp với nhau tốt hơn.
Hỗ trợ quản lý, phân phối nhân viên giao hàng dọn vệ sinh khu vực làm việc.
Phân tích số hiệu đơn hàng, lập báo cáo.
Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ độ tuổi từ 22 – 33 Có lap top cá nhân. Kinh nghiệm 6 tháng vị trí điều phối kho, giao hàng. Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên nghành vận tải, quản lý , kinh tế, Logictics,... hoặc các chuyên nghành liên quan. Kỹ năng quản lý, xử lý tình huống phát sinh liên quan đến con người và hàng hóa. Có kỹ năng tổ chức, bố trí và phân công công việc. Nhanh nhẹn, phẩm chất tốt. Tinh thần trách nhiệm, chịu được áo lực công việc cao. Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, sử dụng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Nam, nữ độ tuổi từ 22 – 33
Có lap top cá nhân.
Kinh nghiệm 6 tháng vị trí điều phối kho, giao hàng.
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên nghành vận tải, quản lý , kinh tế, Logictics,... hoặc các chuyên nghành liên quan.
Kỹ năng quản lý, xử lý tình huống phát sinh liên quan đến con người và hàng hóa.
Có kỹ năng tổ chức, bố trí và phân công công việc.
Nhanh nhẹn, phẩm chất tốt. Tinh thần trách nhiệm, chịu được áo lực công việc cao.
Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, sử dụng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, phù hợp các bạn mong muốn nâng cao kỹ năng mềm, phát triển bản thân, coi trọng năng lực nhân viên, có cơ hội thăng tiến. Thưởng theo hiệu quả công việc ( đánh giá xét thưởng hàng tháng, hàng quý), thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng thành tích đặc biệt. Được dùng trái cây nhập khẩu tại công ty, mua các mặt hàng được giảm giá.
Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, phù hợp các bạn mong muốn nâng cao kỹ năng mềm, phát triển bản thân, coi trọng năng lực nhân viên, có cơ hội thăng tiến.
Thưởng theo hiệu quả công việc ( đánh giá xét thưởng hàng tháng, hàng quý), thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng thành tích đặc biệt.
Được dùng trái cây nhập khẩu tại công ty, mua các mặt hàng được giảm giá.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BINFOOD

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 Đường số 23, KDC Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh

