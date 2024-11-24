Tuyển Backend Developer Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14/1 đường số 53 phường 14 Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Node.js.

Thiết kế và triển khai các API GraphQL.

Làm việc với cơ sở dữ liệu Postgres và Cassandra.

Áp dụng các nguyên tắc OOP và các mẫu thiết kế (Design Patterns) trong phát triển phần mềm.

Tham gia vào các dự án sử dụng TypeScript và NestJS.

Đảm bảo hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng của các ứng dụng.

Sử dụng ORM (Object-Relational Mapping) để tương tác với cơ sở dữ liệu.

Làm việc với Redis để quản lý bộ nhớ đệm và các tác vụ khác.

Sử dụng message queue (như Kafka) và thiết kế dựa trên message-driven.

Áp dụng các nguyên tắc Domain-Driven Design (DDD) trong phát triển phần mềm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trên nền tảng web.

Có kiến thức nền tảng về thương mại điện tử.

Đã tham gia vào các vai trò frontend - backend developer ở các dự án thực tế.

Kinh nghiệm làm việc với Node.js và TypeScript.

Thành thạo với framework NestJS.

Hiểu biết vững chắc về OOP và các mẫu thiết kế.

Kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu Postgres và Cassandra.

Hiểu biết về mô hình dịch vụ phân tán.

Kinh nghiệm làm việc với ORM.

Kinh nghiệm làm việc với Redis.

Kinh nghiệm làm việc với message queue và thiết kế dựa trên message-driven.

Hiểu biết về Domain-Driven Design (DDD).

Kiến thức nền tảng vững chắc về thương mại điện tử.

Kinh nghiệm làm việc với cả frontend và backend trong các dự án thực tế.

Hiểu biết về React.js và các thư viện hỗ trợ lập trình với React.js.

Quen thuộc với tiêu chuẩn API GraphQL.

Kinh nghiệm làm việc với PHP và các framework liên quan.

Ưu tiên các ứng viên từ 1995-2001

Tại Công ty CP Kids Plaza Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT và thưởng các ngày lễ, tết, thưởng âm lịch (theo kết quả KD)

Chế độ liên hoan, sinh nhật, hiếu hỉ, cưới hỏi...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện.

Tham gia sự kiện Teambuilding, Year end party, Từ thiện, I'm Leader, I'm Kidsers...

Phụ cấp khác: ăn ca, công tác phí (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kids Plaza

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin